Синоптики рассказали, когда вскроется Обь и объяснили, почему это опасно

Росгидромет опубликовал свой прогноз относительно того, когда в Алтайском крае ждать вскрытия Оби, а также сообщил об опасностях, которые могут быть сопряжены с началом ледохода.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что вторая половина марта в Алтайском крае и в Республике Алтай началась с теплой погоды.

«Положительные значения температуры воздуха наблюдались не только днем, но и ночью. При ясной погоде максимальная температура воздуха достигала +15°С, местами выше. Средняя суточная температура превысила климатическую норму на 8−12 градусов», — уточняют синоптики.

Согласно прогнозу Росгидромета, верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля.

Также в ведомстве добавляют, что на Чарыше и на Оби в районе Камня-на-Оби могут сформироваться опасные заторы льда.

Кроме того, в Росгидромете подчеркивают: «При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов, возможны подтопления пониженных прибрежных частей на реках: Обь на участке с. Усть-Чарышская Пристань — г. Камень-на-Оби, Чапша — с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей — с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш — с. Ельцовка, Бурла — с. Хабары».

Противопаводковый взрыв льда. Военные. Пресс-служба ЦВО.

Когда начинается ледоход в районе Барнаула

Ранее начальник отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт рассказала altapress.ru, что средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.

При этом эксперт отметила, что в этом ледоход на Оби может начаться раньше, поскольку минувшая зима выдалась значительно теплее нормы.

Профилактические подрывы льда на реках

Во избежание негативных последствия паводка в Алтайском крае приступили к подрыву ледового покрова на реках.

Дело в том, что так называемые ледяные пробки в узких местах или на изгибах русел рек преграждают путь воде и река может выйти из берегов. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты.

Помимо взрывов специалисты проводят зачернение и распиловку льда на реках.