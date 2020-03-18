Паводок наступает. На реках Алтайского края начали взрывать лед

В Алтайском крае начали подрывать ледовый покров на водных бассейнах, чтобы не допустить возможные негативные последствия от весеннего паводка, сообщает региональное МЧС.

18 марта такие профилактические работы прошли на реке Бия в Солтонском районе, в пяти километрах от села Сайдып.

«Взрывные работы проводились специалистами „Алтайвзрывпрома“ под контролем местной администрации, оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что в крае есть около 25 затороопасных участков на реках, однако пока взрывные работы предполагается провести лишь на трех из них — в Бийском, Солтонском и Поспелихинском районах. Причина — сравнительно теплая и снежная зима.

«Профилактические взрывы льда на протяжении долгого времени доказывали свою эффективность и являлись важной составляющей всего комплекса противопаводковых мероприятий», — подчеркнули в ведомстве.

Ледяные пробки, образовывающиеся в узких местах или на изгибах русел, преграждают путь воде и река может выйти из берегов. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты.

Помимо взрывных работ спланирован комплекс превентивных мероприятий: зачернение и распиловка льда, очистка и вывоз снега, очистка ливневых стоков, отсыпка низменных участков местности, прокладка и очистка водоотводных каналов.

При угрозе подтопления также запланировано использование водоналивных дамб. Напомним, ранее замглавы МЧС РФ заявил, что в Алтайский край отправят наливные дамбы протяженностью 7−10 км для защиты населенных пунктов от паводка.

Обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле. На сегодняшний день ситуация стабильная, подтоплений нет.

Паводок на Алтае 2018.

Как три года назад

Напомним, ранее главный алтайский синоптик Александр Люцигер отметил, что паводок может пойти по образу 2017 года, исходя из многолетних наблюдений.

В 2017 году в апреле подтопленными были 641 приусадебный участок и 106 частных жилых домов. 1 апреля глыба льда порвала оптоволоконную линию связи сразу трех операторов в Чарышском районе, 27 апреля в селе Курья река Локтевка смыла жилой дом.

В Рубцовске пришлось вводить режим ЧС, на помощь приезжали спасатели из трех соседних регионов. В середине мая под водой находились почти 60 домов.

В Барнауле талые воды стали подтапливать дома в нагорной части города — они никогда не входили в зону подтопления. Тогда Обь прибавляла по 30 см в день.