Каким будет паводок-2020 в Барнауле. Прогноз синоптиков

В 2020 году, исходя из многолетних наблюдений, паводок может пойти по образу 2017 года, заявил Люцигер. Об этом говорят объемы снегозапасов, неглубокое промерзание почвы и малое содержание влаги в верхнем слое земли.

При самом плохом сценарии «дружное снеготаяние спровоцирует подтопление низменных участков и придомовых территорий на территории города», сказал начальник ЦГМС и добавил — точные прогнозы по погоде давать слишком рано.

«Климат постоянно изменяется, поэтому на сегодняшний день мы можем только оценить предпосылки, вести постоянный мониторинг ситуации. Нужно быть готовыми к любому погодному сценарию. Какие-либо точные прогнозы сможем увидеть ближе ко второй декаде марта», — пообещал Люцигер.

Франк обратил внимание на то, что нужно усилить контроль за ливневками, гидротехническими сооружениями, состоянием мостов и путепроводов, а также своевременно ворошить снег и по возможности его максимально вывезти.

Как готовится Барнаул к паводку

УГОЧС Барнаула уже определило места для организации пунктов временного размещения людей, которые попадут в зону риска. Также сотрудники управления подобрали локации на незатапливаемых территориях для вывода сельскохозяйственных животных.

На конец февраля запланировали смотр сил и средств, на март — работу комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, ряд штабных тренировок.

23 мая Обь у Барнауле превысила критический уровень. Паводок на Алтае-2017. Олег Богданов

Ранее в правительстве края провели заседание рабочей группы на эту же тему. Губернатор Виктор Томенко еще 20 января подписал распоряжение о подготовке территорий к возможным ЧС, связанным с весенне-летним половодьем и паводком.

Каким был паводок в Алтайском крае в 2017 году

В 2017 году синоптики прогнозировали сложное прохождение паводка. В апреле подтопленными в крае были 641 приусадебный участок и 106 частных жилых домов.

1 апреля глыба льда порвала оптоволоконную линию связи сразу трех операторов в Чарышском районе, 27 апреля в селе Курья река Локтевка смыла жилой дом. Крышу унесло течением.

Сильнее всех досталось Рубцовску, там пришлось вводить режим ЧС. В середине мая под водой находились почти 60 домов. На помощь приезжали спасатели из трех соседних регионов.

В Барнауле талые воды вдруг стали подтапливать дома в нагорной части города — те, которые никогда не входили в зону подтопления. Вода зашла в подвалы и огороды жителей ул. Аванесова и Гвардейской.

Обь прибавляла по 30 см в день.