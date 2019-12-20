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Жизнь

Барнаулец претендует на победу в шоу на ТНТ

Барнаулец может стать победителем шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Комик Вячеслав Попов стал участником финала четвертого сезона шоу. Главный приз — 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе телеканала.

Барнаульский стендапер Вячеслав Попов.
Барнаульский стендапер Вячеслав Попов.
предоставлено пресс-службой ТНТ

На участие в шоу подавали заявки около 800 человек. Из них отобрали 57 комиков, а в финал прошли всего 8.

«Радоваться выходу в финал было некогда. Очень большая усталость, между полуфиналом и финалом прошло всего четыре дня, что неожиданно трудно, материал весь новый, нигде не проверенный. Писал почти круглосуточно! Но вышло, как вышло, строго не судите, всё увидите в эфире», — заявил комик из Барнаула.

Имя победителя назовут 20 декабря в 22:00.

Вячеслав Попов пришёл в проект в сентябре и попал в команду Славы Комиссаренко. В первом выступлении он шутил про сам стендап, личные темы и барнаульскую медицину.

Рассказал, что по специальности — преподаватель физической культуры, на что Руслан Белый сразу отреагировал: «Физрук!».

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