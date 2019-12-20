Барнаулец претендует на победу в шоу на ТНТ

На участие в шоу подавали заявки около 800 человек. Из них отобрали 57 комиков, а в финал прошли всего 8.

«Радоваться выходу в финал было некогда. Очень большая усталость, между полуфиналом и финалом прошло всего четыре дня, что неожиданно трудно, материал весь новый, нигде не проверенный. Писал почти круглосуточно! Но вышло, как вышло, строго не судите, всё увидите в эфире», — заявил комик из Барнаула.