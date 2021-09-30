Барнаулец пришел позаниматься на школьный стадион, а там собаки занимаются

В паблике « Барнаул 22 » обсуждают обращение жителя города по поводу домашних собак, которые под надзором хозяев собираются в стаи и захватывают общественные территории.

Мужчина рассказал, что вечером 29 сентября хотел позаниматься спортом на школьном стадионе в Индустриальном районе.

«Пришел после 20:00 — сумерки, темно. Но не смог позаниматься, так как стадион занят собаками. Есть очень большие. Некоторые хозяева смотрят в телефон, другие еще чем-то заняты, собаки свободно носятся. Страшно, когда дорогу перегораживает немецкая овчарка без намордника. Неужели это нормальная ситуация?» — недоумевает барнаулец.

В комментариях к обращению отметили, что в Барнауле собачники, как правило, относятся без уважения к людям — они очеловечивают питомцев и не думают о возможной опасности, поэтому не используют поводок и намордник.

«Пока не начнут нормально штрафовать за отсутствие намордников и выгул, будет такая ситуация», — отметил один из горожан.

Владельцы домашних животных напомнили, что для собак в городе практически ничего не предусмотрено, а летать четвероногие еще не научились.

Кстати, скоро в барнаульском парке «Изумрудный» появится большая площадка для выгула собак.

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