Барнаулец продал москвичу несуществующий элитный алкоголь на 1 млн рублей

В Алтайском крае мужчина продавал на сайте объявлений выдуманный алкоголь по полной предоплате, сообщает региональная прокуратура.

Барнаулец на сайте «Авито» размещал объявления о продаже элитного алкоголя, а затем вводил в заблуждение покупателей.

«Убеждал в наличии необходимого товара и в том, что после перечисления денег на счет, алкоголь направит одной из транспортных компаний. При этом не намеревался выполнять обещанного», — рассказали в ведомстве.

Таким образом обвиняемый похитил деньги у жителя Москвы, заказавшего спиртное более чем на 1 млн рублей.

Барнаульца обвинили в особо крупном мошенничестве — до 10 лет лишения свободы, уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщали про семью алтайских бутлегеров, которые произвели «элитный алкоголь» на 100 млн рублей.