Семью алтайских бутлегеров будут судить за «элитный алкоголь» на 100 млн рублей

Обвиняемые отец и сын, жители Барнаула, с мая 2014 по август 2018 года производили контрафактную алкогольную продукцию под брэндами известных торговых марок.
«В 2018 году они были задержаны. Из незаконного оборота было изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции на сумму свыше 97 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Среди изъятого — различные виды коньяков, виски, водки, вин, шампанского. В общем, бренды известных производителей алкоголя, но с фальшивыми этикетками.
Весь алкоголь хранился в гаражных боксах в центре Барнаула, его планировали продать через торговые точки Алтайского края.
Барнаульцы находятся под подпиской о невыезде, наложен арест на имущество на сумму свыше 117 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.
Ранее сообщали, что у троих жителей Бийска нашли 3 тысячи бутылок коньяка, водки и рома.