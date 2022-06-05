Барнаулец пропил телефон и заявил в полицию, что друзья украли возле ломбарда

В Алтайском крае мужчину задержали за ложный донос на своих товарищей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, который 18 мая встретился с друзьями для распития алкогольных напитков.

«Так как необходимой суммы у них не оказалось, друзья решили заложить в ломбард сотовый телефон заявителя стоимостью 16 тысяч рублей. Однако приехав на адрес, между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку», — рассказали в ведомстве.

В ходе потасовки барнаулец упал на землю и смартфон выпал из кармана. Впоследствии он заявил, что гаджет украли.

Однако правоохранители выяснили, что телефон мужчина самостоятельно сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Барнаульцу грозит до 2 лет лишения свободы за «заведомо ложный донос». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сибирячка-выдумщица сдала в ломбард украшение и побоялась рассказать мужу.