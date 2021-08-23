Сибирячка-выдумщица сдала в ломбард украшение и побоялась рассказать мужу

38-летняя жительница Стрежевого испытывала финансовые трудности, поэтому сдала в ломбард украшение.
«Супруг обнаружил пропажу ювелирного изделия и стал задавать вопросы. Женщина, желая предотвратить возможный конфликт, ответила, что ничего не знает о пропаже», — рассказали в ведомстве.
Чтобы подтвердить свою непричастность, обратилась в полицию с заявлением о хищении украшения.
Правоохранители выяснили, что женщина самостоятельно сдала ювелирное изделие в ломбард, поэтому прекрасно знала об отсутствии преступления.
Сибирячка признала вину и пояснила, что побоялась рассказать правду. Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее жительница Алтая побоялась рассказать мужу про алко-вечеринку и обвинила незнакомца в изнасиловании.