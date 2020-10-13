Барнаулец рассказал про беспредел в больнице: «Карточку потеряли, отругали и состряпали новый диагноз»

Мужчина рассказал в интернет-сообществе « Барнаул 22 » о своем походе в больницу, превратившемся в непредсказуемое и незабывемое приключение на несколько часов.

Житель Барнаула по имени Станислав поведал, что больницу в поселке Южный он посетил 12 октября — ходил на прием к хирургу.

«Это полный беспредел — что я сегодня увидел! Карточку потеряли, так и не нашли, больничный тоже. В окно, где выдают больничные, очередь из 70 человек, в регистратуру — тоже. Врачей нет, персонала половины нет! Люди все орут. Старшая медсестра выписала новую карту и поставила печать. Хирург с моих слов заново состряпала диагноз. При этом отругали меня за то, что я пришел», — написал Станислав.

После всех приключений мужчина пришел к выводу, что если даже не болеешь коронавирусом, то в больнице его можно поймать с вероятностью 99%.

«Люди, не ходите без надобности в больницу! Там полный беспредел! Я сегодня провел там четыре часа и не смог добиться ни карты, ни больничного листа, ни нормального отношения врачей. В общем, это полная катастрофа в сфере минздрава! Это просто крик души, товарищи! Это полный беспредел. Берегите себя», — обратился Станислав к барнаульцам.

Ранее главврач алтайской больницы рассказал о колоссальном дефиците врачей. На начало 2020 года среди врачей было 32% пенсионеров, среди среднего персонала — 36%. Часть медработников не стала уходить на самоизоляцию, а сразу ушла на пенсию.