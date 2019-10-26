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Жизнь

Барнаулец разделся догола, залез на дерево и смог спуститься только при помощи МЧС

26 октября барнаульцы заметили во дворе дома на улице Песчаной мужчину, который забрался на дерево и не мог оттуда спуститься. Необычным было то, что сам он при этом был практически полностью обнажен. Видео опубликовали в сообществе Инцидент Барнаул.

Прогулка.
Прогулка.
СС0

По словам очевидцев, странный инцидент произошел в районе дома № 108 на улице Песчаная. Мужчина по какой-то причине решил раздеться и залезть на дерево, но спуститься самостоятельно не смог. Пришлось вызывать полицию и спасателей.

Не известно, что именно вдохновило барнаульца на такой поступок. Пользователи соцсетей шутят и строят всевозможные предположения. «Может, он на баннере текст не разглядел?», «Может, у него там гнездо?», «Может, он за кошкой полез», «Муж вернулся неожиданно из командировки?», — спрашивают комментаторы у очевидцев.

В начале октября в Барнауле на площади Советов горожане заметили обнаженную девушку, которая отчаянно отбивалась от полиции перед правительством Алтайского края.

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