Барнаулец разыскивает очевидцев аварии

Горожанин отмечает, что его подрезал серый автомобиль и из-за этого он улетел в кювет.
ДТП произошло вечером, примерно с 20:00 до 20:40.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошла авария.
Накануне в районе ТРЦ «Москва» на Павловском тракте произошла авария. Теперь житель Барнаула разыскивает очевидцев, сообщает «Барнаул 22».
Горожанин отмечает, что его подрезал серый автомобиль и из-за этого он улетел в кювет.
ДТП произошло вечером, примерно с 20:00 до 20:40.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошла авария.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter