Фотограф с высоты снял «экосистему» заброшенного особняка в туркластере Барнаула

Фотограф Дмитрий под ником grad.i.ent в Instagram опубликовал снимки дома купца Поскотинова, который находится на ул. Мало-Олонской, 21, в самом центре туркластера. С высоты видно, что внутри ветхого здания все очень сильно заросло.

«Дом купца Поскотинова как отдельная экосистема. За 18 лет „заброшенности“ внутри здания в самом центре города вырос свой собственный маленький лес», — подписал снимки автор. Altapress.ru с его разрешения публикует виды, которые не разглядеть с земли.

Здание на фото — объект культурного наследия регионального значения начала XX века. Его уже давно облюбовали бездомные и в итоге памятник стал «туалетом под открытым небом».

Предназначалось здание для торговли, но за свою вековую историю попробовало себя в разных ролях. Умер дом под вывеской «Налоговая» из-за пожара, случившегося в начале двухтысячных. Огонь уничтожил кровлю, деревянные перекрытия — все выгорело дотла.