Барнаулец стал лучшим шеф-поваром России. В каком ресторане он работает

Зозуля трудится бренд-шефом дома-ресторана «Ясная поляна». Барнаулец поразил жюри конкурса закуской с судаком, горячим с кроликом с айвой и восемью видами «фингер-фуда» (крошечных порций закусок).
«Сюда приехали участники из многих городов страны, мы проделали большую работу. Нам нужно было использовать региональный компонент, но шансы были у всех равны. Борьба была нешуточная! Всех поздравляю!» — поблагодарил организаторов и коллег Александр Зозуля после победы.
Организаторами состязания выступили правительство Пермского края и Национальная ассоциация кулинаров России. По их задумке, в дальнейшем конкурс кулинаров будет путешествовать по регионам страны.
Ранее владелец барнаульского ресторана «Ясная поляна» рассказал altapress.ru историю своего бизнеса.