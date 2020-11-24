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Жизнь

Барнаулец стал лучшим шеф-поваром России. В каком ресторане он работает

Александр Зозуля из Барнаула стал лучшим шеф-поваром России, сообщили в горадминистрации. Это определили на всероссийской олимпиаде кулинарии и сервиса «Легенда», которая проходила в Перми.

Александр Зозуля стал лучшим шефом России.
Александр Зозуля стал лучшим шефом России.
barnaul.org

Зозуля трудится бренд-шефом дома-ресторана «Ясная поляна». Барнаулец поразил жюри конкурса закуской с судаком, горячим с кроликом с айвой и восемью видами «фингер-фуда» (крошечных порций закусок).

«Сюда приехали участники из многих городов страны, мы проделали большую работу. Нам нужно было использовать региональный компонент, но шансы были у всех равны. Борьба была нешуточная! Всех поздравляю!» — поблагодарил организаторов и коллег Александр Зозуля после победы.

Александр Зозуля стал лучшим шефом России.
Александр Зозуля стал лучшим шефом России.
barnaul.org

Организаторами состязания выступили правительство Пермского края и Национальная ассоциация кулинаров России. По их задумке, в дальнейшем конкурс кулинаров будет путешествовать по регионам страны.

Ранее владелец барнаульского ресторана «Ясная поляна» рассказал altapress.ru историю своего бизнеса.

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