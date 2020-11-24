Барнаулец стал лучшим шеф-поваром России. В каком ресторане он работает

Зозуля трудится бренд-шефом дома-ресторана «Ясная поляна». Барнаулец поразил жюри конкурса закуской с судаком, горячим с кроликом с айвой и восемью видами «фингер-фуда» (крошечных порций закусок).

«Сюда приехали участники из многих городов страны, мы проделали большую работу. Нам нужно было использовать региональный компонент, но шансы были у всех равны. Борьба была нешуточная! Всех поздравляю!» — поблагодарил организаторов и коллег Александр Зозуля после победы.