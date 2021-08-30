Барнаулец украл часть выхлопной системы из автомобиля ради платины

В полицию обратилась владелица автомобиля Hyundai Creta — оставила машину на неохраняемой парковке возле дома.
«Утром заметила отсутствие части выхлопной системы», — рассказали в ведомстве.
Задержали 36-летнего мужчину, который признался в содеянном.
Катализатор, содержащий драгоценные металлы платиновой группы, барнаулец продал за 2000 рублей и сразу же потратил деньги.
Возбудили уголовное дело, за кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее другой мужчина в Барнауле украл металлическую опору с моста через Пивоварку и сдал в пункт приема металла.