Барнаулец украл часть выхлопной системы из автомобиля ради платины

В Алтайском крае мужчина украл из автомобиля катализатор, содержащий драгоценные металлы, сообщает региональное МВД.

В полицию обратилась владелица автомобиля Hyundai Creta — оставила машину на неохраняемой парковке возле дома.

«Утром заметила отсутствие части выхлопной системы», — рассказали в ведомстве.

Задержали 36-летнего мужчину, который признался в содеянном.

Катализатор, содержащий драгоценные металлы платиновой группы, барнаулец продал за 2000 рублей и сразу же потратил деньги.

Возбудили уголовное дело, за кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее другой мужчина в Барнауле украл металлическую опору с моста через Пивоварку и сдал в пункт приема металла.