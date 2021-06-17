Барнаулец украл спасжилет из самолета и привез добычу родственникам

В Новосибирске раскрыли кражу спасательного жилета в аэропорту Толмачево, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

О пропаже спасжилета полиции сообщил представитель одной из авиакомпаний.

«При проведении послеполетного осмотра воздушного судна, прибывшего в Новосибирск из Хабаровска, бортпроводники обнаружили пропажу спасательного средства», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 51-летний житель Алтайского края после перелета забрал спасательное средство из-под соседнего кресла.

Мужчина хотел посмотреть, как работает жилет, а также захотел продемонстрировать «диковинку» родственникам.

«Из Новосибирска пассажир выехал в Барнаул, где вскоре был задержан», — отметили в МВД.

За кражу спасжилета мужчине грозит до 2 лет лишения свободы или штраф до 80 тыс. рублей.

Ранее по иронии судьбы попался грабитель из Барнаула — пьяный залез в поезд и приехал в другой город.