Грабитель из Барнаула попался по иронии судьбы: пьяный залез в поезд и приехал в Апатиты

Ночью 1 ноября сотрудники транспортной полиции на станции Апатиты сняли с поезда нескольких пассажиров, один из которых находился в федеральном розыске за грабеж.
Примечательно, что в Апатитах, да и в поезде тоже, мужчина оказался случайно — по собственной глупости.
«Завершив вахту на стройке в Белокаменке, алтайские рабочие отметили это дело настолько ударной дозой алкоголя, что опоздали на самолет», — отмечает издание.
Тогда пьяные строители решили покинуть Мурманскую область по железной дороге — они сели в поезд и продолжили пить. В итоге устроили пьяный дебош.
Когда состав прибыл на станцию Апатиты, путешествие вахтовиков прервали полицейские. Мужчин сняли с поезда и проверили их личности.
Оказалось, что одного из дебоширов ищут по всей России. Теперь он поедет в Барнаул под конвоем.
Ранее другой житель Алтайского края приехал на Ямал и украл у соседа 100$, но не смог их потратить в удаленном поселке.