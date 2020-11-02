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Жизнь

Грабитель из Барнаула попался по иронии судьбы: пьяный залез в поезд и приехал в Апатиты

В Мурманской области задержали жителя Барнаула, находящегося в федеральном розыске, сообщает «ХибИнформБюро».

Поезд "Барнаул-Абакан".
Поезд "Барнаул-Абакан".
Абаканский линейный отдел МВД России

Ночью 1 ноября сотрудники транспортной полиции на станции Апатиты сняли с поезда нескольких пассажиров, один из которых находился в федеральном розыске за грабеж.

Примечательно, что в Апатитах, да и в поезде тоже, мужчина оказался случайно — по собственной глупости.

«Завершив вахту на стройке в Белокаменке, алтайские рабочие отметили это дело настолько ударной дозой алкоголя, что опоздали на самолет», — отмечает издание.

Тогда пьяные строители решили покинуть Мурманскую область по железной дороге — они сели в поезд и продолжили пить. В итоге устроили пьяный дебош.

Когда состав прибыл на станцию Апатиты, путешествие вахтовиков прервали полицейские. Мужчин сняли с поезда и проверили их личности.

Оказалось, что одного из дебоширов ищут по всей России. Теперь он поедет в Барнаул под конвоем.

Ранее другой житель Алтайского края приехал на Ямал и украл у соседа 100$, но не смог их потратить в удаленном поселке.

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