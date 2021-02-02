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2 февраля -12°C
Жизнь

Барнаулец в федеральном розыске покурил в самолете и загремел под уголовное дело

Сотрудники транспортной полиции задержали 59-летнего жителя Барнаула, когда тот прилетел в Горно-Алтайск из Москвы. Мужчина покурил в туалете самолета, а потом выяснилось, что нарушитель был объявлен в федеральный розыск.

В Горно-Алтайске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
В Горно-Алтайске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
сибфоут.мвд.рф

В линейное отделение полиции в аэропорту Горно-Алтайска поступило сообщение о том, что на борт самолета из Москвы требуется наряд полиции. Один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении, сообщили в транспортном управлении МВД по СФО.

В ходе проверки оказалось, что барнаулец находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов дознания МВД по Республике Алтай.

«Мужчина был неоднократно судим за кражи, разбой и побои. После освобождения из мест лишения свободы за ним был установлен административный надзор, но злоумышленник скрылся от сотрудников органов внутренних дел», — добавили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело за уклонение от надзора и передали сотрудникам МВД по Республике Алтай.

Ранее мужчину, которого разыскивало УФСИН по Алтайскому краю за уклонение от ареста, сняли с самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Толмачево.

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