Барнаулец встретился с товарищем по СВО на программе у Малахова

44-летний доброволец из Барнаула помог товарищу на поле боя. В госпитале бойцы потеряли друг друга, но им удалось встретиться на программе «Малахов», сообщает «КП Барнаул».

Дмитрий Майер отправился в зону СВО в мае 2022 года.

Осенью, в ходе боевых действий, он получил ранение ноги.

Другой боец — Валид Чараев — подобрался к нему, чтобы проверить состояние, и сообщил, что его тоже ранили — оказалось, пуля угодила в почку.

Майер, забыв о своей травме, помог раненному отползти в сторону, пока бой продолжался. Позже товарищей доставили в разные госпитали, и они потеряли связь.

Валид выписался только недавно и собирался домой. Но когда узнал, что может встретиться с боевым другом, поменял билеты и отправился в Москву к Малахову.

Когда Чараев появился в студии программы, радости мужчин не было предела.

Ранее молодой матрос из Алтайского края погиб в ходе спецоперации.