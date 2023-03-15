Барнаулец встретился с товарищем по СВО на программе у Малахова

Дмитрий Майер отправился в зону СВО в мае 2022 года.
Осенью, в ходе боевых действий, он получил ранение ноги.
Другой боец — Валид Чараев — подобрался к нему, чтобы проверить состояние, и сообщил, что его тоже ранили — оказалось, пуля угодила в почку.
Майер, забыв о своей травме, помог раненному отползти в сторону, пока бой продолжался. Позже товарищей доставили в разные госпитали, и они потеряли связь.
Валид выписался только недавно и собирался домой. Но когда узнал, что может встретиться с боевым другом, поменял билеты и отправился в Москву к Малахову.
Когда Чараев появился в студии программы, радости мужчин не было предела.
Ранее молодой матрос из Алтайского края погиб в ходе спецоперации.