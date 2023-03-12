Военнослужащим в зоне СВО отправили в подарок УАЗ и Ниву в Барнауле

Два бронированных автомобиля — УАЗ и Нива — отправили в качестве подарка вместе с гуманитарным грузом, который направят из Барнаула в зону спецоперации.
Автомобили погрузили в грузовик, а затем их осветил священнослужитель. Через некоторое время военнослужащие в зоне СВО получат подарок.
Это уже 11 по счету гуманитарный груз, который отправляют из Алтайского края. 10-й отправился к военнослужащим 16 февраля. В нем находились медикаменты, спецтехника, экипировка для военнослужащих, подарки к 23 февраля и письма от родных и близких.