12 марта
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Жизнь

Военнослужащим в зоне СВО отправили в подарок УАЗ и Ниву в Барнауле

В Барнауле отправили гуманитарный груз и два автомобиля военнослужащим в зоне СВО. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Военнослужащим в зоне СВО отправили гуманитарный груз, УАЗ и Ниву в Барнауле
Военнослужащим в зоне СВО отправили гуманитарный груз, УАЗ и Ниву в Барнауле
Инцидент Барнаул

Два бронированных автомобиля — УАЗ и Нива — отправили в качестве подарка вместе с гуманитарным грузом, который направят из Барнаула в зону спецоперации.

Автомобили погрузили в грузовик, а затем их осветил священнослужитель. Через некоторое время военнослужащие в зоне СВО получат подарок.

Это уже 11 по счету гуманитарный груз, который отправляют из Алтайского края. 10-й отправился к военнослужащим 16 февраля. В нем находились медикаменты, спецтехника, экипировка для военнослужащих, подарки к 23 февраля и письма от родных и близких.

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