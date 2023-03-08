Бывшие сослуживцы, родственники и друзья простились 7 марта с барнаульцем Сергеем Ильинским — майором полиции в отставке, погибшим в ходе спецоперации на Украине. По информации его родственников, он был добровольцем и погиб на поле боя.

Сергей Ильинский родился 26 марта 1976 года. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в 1998 году, проходил службу во внутренних войсках и в структуре МВД, он — ветеран боевых действий: служил в «горячих» точках.

В отставку Сергей Ильинский ушел в апреле 2018 года. А 8 декабря 2022 года он погиб на Украине — во время боев под Артемовском. Проститься с ним, кроме родственников, друзей и бывших сослуживцев, пришли ветераны органов внутренних дел.

«Сегодня мы провожаем в последний путь настоящего боевого офицера, который еще в юные годы стал ветераном боевых действий, когда нес срочную службу в армии. Для родственников это боль страшная, особенно для Ольги Николаевны, матери, которая за последнее время и мужа похоронила, и старшего сына, и сегодня вот еще своего сына любимого. Для нас это трагедия», — сказал Михаил Улитин, полковник внутренней службы в отставке и председатель краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

По словам Михаил Улитина, Сергей Ильинский сам выбрал эту стезю. «У него же в крови было заложено еще в юности — защищать Родину, не богатства зарабатывать. Это его профессия. Это истинный офицер», — сказал он.

«Сергей Михайлович, уходя на Донбасс, знал, что может оттуда не вернуться, но пошел туда, не остался равнодушным, не пожалел себя, потому как им управлял долг и зов сердца. Мы будем помнить Сергея Михайловича», — сказал Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке и ветеран боевых действий.

Ранее altapress.ru сообщил, что 2 марта в ходе спецоперации погиб Артем Лебедев — сын экс-руководителя краевого управления спорта Елены Лебедевой. Он тоже был добровольцем и погиб под Кременной.