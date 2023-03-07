Сын алтайского экс-начальника управления спорта погиб в ходе СВО

Артем Лебедев погиб в ходе СВО 2 марта. Сообщение о смерти опубликовала мать юноши, экс-начальница управления спорта и молодежной политики Елена Лебедева на своей странице во « ВКонтакте ».

«Прощай сынок. Прости…» — написала Елена.

Артему было 22 года. Он был добровольцем в четвертой бригаде НМ ЛНР. Он погиб 2 марта под Кременной в ЛНР.

Его подразделение занималось антидроновой защитой военнослужащих на передовой.

Ранее в зоне СВО погиб барнаульский молодой учитель.