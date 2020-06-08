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8 июня 15°C
Жизнь

Барнаулец за свой счет восстановит красоту домов, стерев «подозрительные надписи»

Житель Барнаула в ближайшее время уберет свои надписи со стен домов, которые он разрисовал, сообщила в своем Instagram мэрия.

Надпись на домах в Барнауле.
Надпись на домах в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Напомним, в середине мая жители города пожаловались на непонятные надписи на домах, назвав их «ужасными татуировками». Некоторые предположили, что это реклама наркотиков.

«Полицией установлена личность гражданина, который разрисовал здания. В ближайшее время он восстановит испорченное имущество за свой счет», — рассказали власти.

Речь идет о домах в Центральном районе — дом № 69 по проспекту Социалистический и № 82 по улице Партизанская.

В соцсетях местные жители пришли к выводу, что на искусство это мало похоже, особенно если сравнивать с граффити — даже теми, которые есть в Барнауле.

Однако, как отметили многие, «серые коробки» зданий и без надписей не блистали красотой.

Ранее altapress.ru рассказал, какие тайны скрывают чугунные ворота в центре Барнаула. Советуем прочитать, если не знали, что вход в сталинку охраняет знак Лютера.

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