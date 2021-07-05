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Жизнь

Барнаулец захотел уехать в родной город, но уехали только его деньги

В Алтайском крае расследуют похищение денег у мужчины, который нашел незнакомку и решил стать ее попутчиком, сообщает региональное МВД.

Дорога. Алтайский край.
Дорога. Алтайский край.
Настасья Коваленко

С жалобой в полицию пришел 32-летний житель Барнаула, у которого похитили более 6 тыс. рублей.

«Решил воспользоваться популярным сервисом поиска попутчиков, чтобы доехать из Новосибирска до Барнаула», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец нашел подходящего водителя по имени Наталья и связался для уточнения деталей поездки.

Мужчине сообщили, что цена поездки составит 660 рублей. Скинули ссылку для оплаты — для перечисления денег барнаулец ввел данные банковской карты.

После «оплаты поездки» со счета мужчины списали все находившиеся там деньги. Связаться с Натальей не получилось.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В МВД напомнили, что оплачивать услуги онлайн можно только на тех ресурсах, которым вы доверяете.

Ранее даже черепаха не смогла из Бийска добраться с ветерком до Новосибирска из-за мошенников.

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