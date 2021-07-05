Барнаулец захотел уехать в родной город, но уехали только его деньги

С жалобой в полицию пришел 32-летний житель Барнаула, у которого похитили более 6 тыс. рублей.
«Решил воспользоваться популярным сервисом поиска попутчиков, чтобы доехать из Новосибирска до Барнаула», — рассказали в ведомстве.
Барнаулец нашел подходящего водителя по имени Наталья и связался для уточнения деталей поездки.
Мужчине сообщили, что цена поездки составит 660 рублей. Скинули ссылку для оплаты — для перечисления денег барнаулец ввел данные банковской карты.
После «оплаты поездки» со счета мужчины списали все находившиеся там деньги. Связаться с Натальей не получилось.
По факту кражи возбудили уголовное дело. В МВД напомнили, что оплачивать услуги онлайн можно только на тех ресурсах, которым вы доверяете.
Ранее даже черепаха не смогла из Бийска добраться с ветерком до Новосибирска из-за мошенников.