Барнаульская администрация пояснила ситуацию со сломанным трамваем

Накануне в барнаульских пабликах появилась информация о разбитой двери на новом трамвае. Ситуацию пояснили в администрации города.

В администрации рассказали, что фото и информация, которую опубликовали в посте, на самом деле не соответствует действительности.

Вагон был поврежден, но произошло это еще в ноябре 2023 года при транспортировке. За нее отвечал подрядчик. На данный момент вагон отремонтировали, и он готов выйти на линию.

Сегодня на маршруты вышли первые три вагона. Остальные трамваи проходят донастройку, и в скором времени их выпустят на линию.

Ранее сообщалось, что барнаульцы снова сообщают о неисправности белорусских трамваев.

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