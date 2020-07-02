Барнаульская библиотека будет включать для горожан «Queen» на виниле

В фонде «Шишковки» есть более 16 тысяч виниловых пластинок.

«В обычное время в зале отдела гуманитарной литературы всегда есть ценители винила, проводящие время наедине с великолепным звучанием любимых мелодий. Но ограничительные меры вот уже три месяца не позволяют нам всем встречаться», — рассказывают в библиотеке.

Поэтому решили трижды в день по будням (в 10:00, 14:00 и 17:00) ставить для барнаульцев пластинки.

Каждый день будет новая программа (повторяющаяся в течение дня в указанное время).

«Она будет звучать в свой день не просто так, а по каким-то поводам: в честь памятной даты того или иного композитора или исполнителя, юбилея выхода диска и так далее. Например, в июле музыкой мы отметим 180-летие Чайковского, 80-летие Джона Леннона и Давида Тухманова, 250-летие Бетховена, полувековой юбилей «Queen», — говорится в сообщении «Шишковки».