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2 июля
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Жизнь

Барнаульская библиотека будет включать для горожан «Queen» на виниле

Со 2 июля по будням из окна на 1 этаже краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова в Барнауле будут звучать виниловые пластинки.

Пластинки. Винил.
Пластинки. Винил.
Дмитрий Лямзин

В фонде «Шишковки» есть более 16 тысяч виниловых пластинок.

«В обычное время в зале отдела гуманитарной литературы всегда есть ценители винила, проводящие время наедине с великолепным звучанием любимых мелодий. Но ограничительные меры вот уже три месяца не позволяют нам всем встречаться», — рассказывают в библиотеке.

Поэтому решили трижды в день по будням (в 10:00, 14:00 и 17:00) ставить для барнаульцев пластинки.

Каждый день будет новая программа (повторяющаяся в течение дня в указанное время).

«Она будет звучать в свой день не просто так, а по каким-то поводам: в честь памятной даты того или иного композитора или исполнителя, юбилея выхода диска и так далее. Например, в июле музыкой мы отметим 180-летие Чайковского, 80-летие Джона Леннона и Давида Тухманова, 250-летие Бетховена, полувековой юбилей «Queen», — говорится в сообщении «Шишковки».

Ранее altapress.ru рассказывал, почему на Алтае разразился бум на элитный винил.

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