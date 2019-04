Почему на Алтае разразился бум на элитный винил

— К тому времени, когда рынок завоевали CD, у нас в магазине было максимум две-три пластинки. Мы их держали на всякий случай, кто-то раз в год их покупал. Но года три назад спрос стал расти. Если еще лет пять назад в «Союзе» покупали одну-три пластинки в месяц, то теперь столько же, бывает, берут в день.

— Хорошее всегда возвращается. Один наш покупатель говорит: «Я еще только достал пластинку, даже еще не поставил — а уже счастлив». Звук винила называют мягким, нежным, живым. Весь смысл виниловых пластинок заключается в том, что они дают аналоговый, не цифровой звук.

Многие покупатели слушают и диски, и винил. Но пластинки — это особая культура, ритуал. Это ласкающий звук, эффект живого звучания.

Мне как-то клиент звонит и говорит: «Я плачу». Я сначала испугался, думал, что с пластинкой что-то не так. А он говорит, что поставил ее — любимую группу Uriah Heep, которую он долго ждал, — и заплакал от наслаждения.

Другой клиент покупает пластинки, собирает друзей, и они обсуждают музыку, качество звучания. Такой клуб по интересам.

А еще у одного покупателя дома есть 10 проигрывателей: японские, американские, есть какие-то старенькие. На всех аппаратах стоят разные головки и тонармы (рычаги, к которым крепятся головки с иглой). И вот он берет пластинку, ставит на один проигрыватель, говорит «не играет», ставит на другой. И где-нибудь на шестом она начинает, в его представлении, звучать правильно.

Он рассказывал, что однажды так поставил старую японскую пластинку при друге, тот загорелся и попросил продать. Наш клиент предупредил его, что именно так она будет играть только на этом аппарате. Но тот все равно купил. А потом сказал, что на разных проигрывателях пробовал, но такого же звучания так и не добился.

Есть люди, которые пришли к винилу просто потому, что сейчас это модно. Дескать, как это у тебя проигрывателя нет? Но таких, на мой взгляд, не так много.

Чаще бывает, что человек обнаруживает где-то пластинки, видит, что они продаются, вспоминает, что у него есть проигрыватель, и начинает покупать. Многие ремонтируют старые аппараты. Современные пластинки на них тоже прекрасно играют. Так же, как и старые пластинки играют на современных проигрывателях. Правда, не патефонные, они другие.

— Есть пластинки трех видов: черные, цветные и с нанесением рисунка — picture. Цветные могут быть самых разных оттенков. Однотонные, например, просто красные или зеленые. Могут быть прозрачные — у нас недавно альбом «ДДТ» был на такой. А, например, пластинка Whitesnake была под мрамор — белая с темными вкраплениями. А Майкл Джексон нанесен как изображение на саму пластинку. Хотя знатоки говорят, что такая техника чуть ухудшает звучание.

— Фирменные пластинки стоят от 1,6 тысячи рублей. В основном цена зависит от поставщика, от производителя. Бывают двух-, трехпластиночные издания, подарочные, коллекционные варианты. Скажем, сборник всех альбомов Queen стоил около 40 тысяч рублей.

Подарочный сборник альбомов группы «Цветы» стоит 23 тысячи. Интересный. На каждой пластинке по несколько песен, но с одной стороны — записанные на «Мелодии», а с другой — на Abbey Road, британской звукозаписывающей студии. На дисках такого сборника нет. Кстати, Кинчев, лидер группы «Алиса», альбом «Эксцесс» тоже выпустил только на виниле.

Меломаны со стажем очень ценят так называемые первопрессы — это пластинки первых изданий. Скажем, выпустил Pink Floyd альбом The wall, и первые пластинки с ним — это первопрессы. Некоторые экземпляры могут стоить до 70 тысяч рублей. Такие пластинки покупают даже пришедшие в негодность, их нельзя слушать. Но они стоят, конечно, меньше.

— В России в основном слушают рок — и наш, и западный, это примерно половина продаж. Кто-то собирает классику. Хотя и поп-исполнителей покупают. Даже «Руки вверх», изданную на красной пластинке, привозили и под заказ, и на продажу.

Популярны Адель, Мадонна, Modern Talking, ABBA. Последняя — на золотой пластинке. Недавно привозили французскую певицу Zaz, тоже буквально на второй день пластинку купили.

Очень популярен сейчас джаз — от современных исполнителей Бет Харт, Дайаны Кролл до мэтров Луи Армстронга и Би Би Кинга.

— Процентов 70−80 покупателей — мужчины. Но многие приходят с женами, которые тоже высказывают свои предпочтения. Теперь уже немало молодых ребят.

Многие покупают винил в подарок. Опять же мужчинам на 23 февраля очень хорошо брали. Девочкам на 8 Марта покупали меньше.

Клиенты очень разные. Есть, например, меломаны — поклонники нескольких групп, о которых они знают все, включая названия альбомов по годам. Такой человек может прийти, сказать: «Мне нужен концерт Judas Priest 1984 года, такое-то издание». А другой придет и скажет: «Вы мне в прошлый раз посоветовали вот такого исполнителя, мне понравилось, посоветуйте что-то подобное».

Бывает, что нас просят оставить заказ на какой-нибудь альбом, который уже давно не издавался, а люди ждут, что его вдруг переиздадут. Годами ждут! А бывает, приходят и говорят: к выходу готовится Rammstein. Мы еще даже не слышали об этом, ни в одном каталоге нет, но нам уже делают предзаказ.

У нас есть очень классные покупатели — отец с сыном. Сын еще ходит в детский сад, меломан страшный. Ему отец на виниле покупает, например, «ЧиЖа», мальчишка знает все альбомы Pink Floyd. Он может сказать: «Пап, этот Accept у нас есть». Однажды он отнес в садик Queen, чтобы воспитательница поставила послушать. Queen она пережила, а вот когда он принес «Сектор Газа», уже была в шоке.

Однажды у нас к Новому году ребенку заказали три пластинки со сказками. Их, в принципе, очень мало, только «Мелодия» выпускает.

Пластинки у нас покупают жители Барнаула, Кемерова, Алейска, Рубцовска, Мамонтова, других территорий. Новосибирцы, бывают, покупают.

— Подавляющее число пластинок производится на Западе. В основном даже наши студии, исполнители, правообладатели производят пластинки на Западе: в Германии, Чехии, Великобритании. У нас в России совсем недавно появились компании, которые начали выпускать винил. Например фирмы «Никитин», «Ультра продакшн». Они уже выпустили Fausto Papetti, Bad boys blue, Григория Лепса, последний альбом группы «Ария» и другие.

У некоторых наших музыкантов есть свои студии. Скажем, у «ДДТ» в Питере. Мазаев из «Морального кодекса» сам выпустил пластинки.

— Аппаратура продается очень разная. Есть китайские проигрыватели, относительно недорогие. Недавно я читал, что «М.Видео» продает по 150 аппаратов в месяц. Есть немецкие средней ценовой категории. Скажем, мы выставляем за 41,4 тысячи рублей. А есть аппараты и за 2 млн, и за 4 млн. Но там «начинка» уникальная. Головка может производиться только в одном месте: в Швейцарии на часовом заводе. Стол сделан так, что хоть слон рядом топчись, звук вибрировать не будет.

— Пластинки больше всего боятся пыли. Их нужно обязательно протирать, даже мыть. Хранят их в нескольких чехлах, в том числе антистатических. Иначе канавки на пластинке будут засоряться, от них — головки. Есть специальные двусторонние щеточки: убирать пыль и статику.

Юрий Матвейко, глава Алтайского топливного союза, депутат АКЗС, рассказывает, что его любовь к музыке в целом и к винилу в частности идет еще со школьных времен. Тогда он с другом организовывал дискотеки в Алейске. Сейчас у него порядка 700 пластинок.

Он рассказывает, что когда учился в школе, пластинки были очень дорогим удовольствием. Фирменная, по его словам, стоила до 25 рублей — «наверно, четверть родительской зарплаты». Безумные деньги по тем временам. Пластинки от «Мелодии» стоили дешевле, но у них было совсем другое качество звучания, и цена была от 2 до 5 рублей.

Импортные проигрыватели стоили заоблачных денег, да и купить их было нереально. Из советских аппаратов, пожалуй, лучшим был «Арктур 006», но и он был тоже очень недешевым.

Но примерно 10 лет назад Юрий Матвейко решил вернуться к юношескому увлечению: купил хороший проигрыватель, усилитель, акустику и стал собирать фонотеку.

Сейчас у предпринимателя несколько сотен пластинок. Самая старая из них — 1969 года. Есть пластинки Pink Floyd, Deep Purple, Queen, выпущенные в годы появления альбомов. Есть не часто встречающаяся пластинка Андрея Макаревича, старое издание «Кино» и альбом этой же группы из нового лимитированного выпуска.

Есть и современные пластинки. «Сейчас большое предложение пластинок, перевыпущенных на современных заводах. Они звучат очень даже неплохо, но это совсем другая история. Пластинка может стоить до 5 тысяч рублей», — говорит Матвейко.

В основном он слушает рок, зарубежный или русский.

Топ-10 самых продаваемых виниловых пластинок в России

• ABBA. Gold (coloured).

• Amy Winehouse. Back To Black.

• Tchaikovsky. Piano Concerto № 1/ Schumann. Piano Concerto LP.

• The Beatles. Abbey Road.

• The Beatles. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

• Deep Purple. Made In Japan.

• The Best Of Dire Straits Mark Knopfler. Private Investigations.

• Bob Marley. Legend.

• Daft Punk. Random Access Memories.

• Ennio Morricone. Morricone 60.

(данные Dr.Head)