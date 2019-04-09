Собиратель пластинок. Как Барнаул может потерять уникальную коллекцию советской радиоаппаратуры

Барнаулец Андрей Минкин собрал большую коллекцию пластинок и ретро-техники — телевизоров, магнитофонов, радиол и других аппаратов. Ее уникальность в том, что вся техника работает — Минкин восстановил ее своими руками. Некоторое время собрание выставлялось в музее «Город», но теперь для него не могут найти место. Коллекционер собирается начать продажу экспонатов в ближайшее время.

Краткое содержание

Почему для уникальной коллекции нет места

— Андрей , правда ли , что ваша коллекция ретро-техники и пластинок самая большая в России?

— Не могу быть полностью уверен, многие свои коллекции скрывают. Но из тех, что знаю, моя самая большая. У меня более 100 советских телевизоров, около 150 магнитофонов, плюс радиолы, проигрыватели, радиоприемники. Пластинок около 5 тысяч.

Музеев с радиоаппаратурой в России немного. И та, что выставлена, в основном не работает. Уникальность моей коллекции в том, что большинство экспонатов можно включить — посмотреть, послушать.

Самая большая экспозиция радиотехники была в Политехническом музее в Москве. Его закрыли на реконструкцию, и насколько я знаю, этого зала там больше не будет.

Андрей Минкин. Ирина Пергаева

— Не думали ли вы открыть музей?

— В последние годы я собирал технику именно для этого. Много было собрано для открытия выставки в музее «Город» — под нее предоставили большой зал. После ее внезапного закрытия надеялся на помощь администрации Барнаула. Но предложенные варианты мне не подходят, а сам я такой проект не потяну — живу в обычной однокомнатной квартире, работаю по найму в ломбарде.

Я не считаю, что государство обязано мне помогать, ведь коллекцию собирал в первую очередь для себя. Неожиданно она оказалась интересна не только мне, но и другим людям.

— Что вам нужно для реализации проекта?

— В первую очередь помещение площадью не менее 200 кв. метров. Меньше брать смысла нет — коллекция большая. Плюс, если я буду там работать, то у меня должна быть зарплата. Не думаю, что на билетах посетителей можно собрать сумму, которая бы окупила расходы на содержание музея.

К тому же закон об авторском праве не позволяет использовать многие записи на пластинках в коммерческих целях, а только в образовательных или ознакомительных.

Я знаком с предпринимателем Сергеем Корепановым, владельцем музея «Мир времени». Он предлагал мне комнату в здании бывшей аптеки Крюгера, когда его отремонтирует. Но, во-первых, пока не ясно, через какое время это произойдет. А во-вторых, там слишком маленькая площадь.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

Табличка «как Третьякову»: что предложила администрация Барнаула

— Какие варианты предложила вам администрация Барнаула?

— Я сотрудничаю с администрацией Барнаула больше десяти лет. Участвую в разных мероприятиях — Ночь музеев, День города и других. В основном провожу маленькие выставки. Но однажды мы реализовали большой и интересный проект, который показал потенциал моей коллекции.

В 2012 году музей «Город» предложил мне сделать экспозицию в одном из залов. Помещение было в ужасном состоянии, требовало ремонта. Кажется, его использовали под склад. Мне стало интересно, я согласился.

Мы сделали ремонт в зале вместе с друзьями. Все расходы я взял на себя. Только на текстиль ушло 18 тыс. рублей. Выставка проработала 1,5 года. Посмотреть ее приезжали даже иностранцы и люди из других городов России.

Потом меня попросили съехать. Сказали, что на ремонт зала выделили деньги и когда его сделают, я снова въеду. Но этого так и не случилось. Неприятная история вышла.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

Я ходил к мэру. Потом меня пригласили в комитет по культуре и сообщили, что могут оказать содействие одним из трех способов. Либо предоставить в аренду какое-то помещение, либо купить мою коллекцию — с оговоркой «но денег у нас особо нет».

Либо я им ее подарю, они разместят все в выставочном зале музея «Город» на пр. Ленина и повесят там благодарственную табличку «как Третьякову» — вот мол эту коллекцию подарил городу Андрей Минкин. А я смогу на добровольных началах приходить туда и обслуживать технику.

Я и мои родители живем скромно, «забирать» деньги у семьи я не могу. Мне выгоднее все это продать другим коллекционерам. Уже готовлюсь к этому, потому что хранить больше не вижу смысла.

Сейчас почти все лежит в частном доме у родителей. Он построен в зоне подтопления — каждый год весной вода стоит. Конечно, такие условия неблагоприятно сказываются на состоянии техники.

Некоторые вещи я уже продаю — те, что не очень ценные или есть в двух экземплярах. Думаю, с осени начну продавать остальное. Пластинки оставлю себе практически все — с них начиналась моя коллекция, они мне и сейчас больше всего интересны.

Скорее всего, Библионочь, которая пройдет в апреле в «Шишковке» станет последним городским мероприятием, в котором я поучаствую.

Какой была интерактивная выставка советской техники в Барнауле

— Расскажите подробнее , как проходила выставка в музее «Город».

— Все представленные на ней экспонаты — телевизоры, радиолы и другие — были в рабочем состоянии. Я радиомеханик и могу подключить к любому старому телевизору современный DVD-плеер. «Начинка» в телевизоре при этом не меняется — все детали остаются оригинальными.

Некоторые посетители не верили своим глазам: «Да не может он показывать в наше время, давно должен был сломаться!». Бывали случаи, когда я поворачивал телевизор и давал посмотреть его «внутренности», чтобы убедить людей.

Приезжали именитые гости — депутаты, члены Совета Федерации. Пробыли долго, почти час. Смотрели технику, спрашивали, рассказывали свои истории.

Читать далее Как-то заходили сотрудники правоохранительных органов и на старом телевизоре увидели сюжет 1940-х годов о выращивании конопли. Там был такой текст: «В совхозе „Красный коноплевод“ в Мордовии уродилась конопля небывалого роста». И на экране — действительно высоченная конопля, вдруг она раздвигается и выходит мужчина, который ниже ее. Все смеялись. Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева Лекции у меня проходили двух видов — о технике и о пластинках. На «Ночи музеев» мы проводили «Угадай мелодию». Зал был полон. Мне кажется, я никогда в жизни не видел больше народу в музее. Включали мелодии с пластинок, и угадавший посетитель получал карточку. Побеждал тот, кто набирал больше всех. Случались забавные истории. Люди зачастую не знают, что пластинки выпускаются и сейчас с современной музыкой. Когда мы их включали, посетители впадали в ступор. Одинаковое количество баллов набрала женщина в годах и молодой парень. Между ними нужно было проводить отдельное соревнование, а у меня пластинки закончились. Осталось только несколько дореволюционных, которые не планировал использовать в этом конкурсе. Одну из них включил. Не помню уже название звучавшего танца, но парень, как ни странно, угадал. Зал с моей техникой вошёл в число лучших мест для свадебных фотосессий. К нам постоянно приезжали женихи и невесты. Многие считают, что за работу на выставке я получал деньги, но на самом деле я работал бесплатно. Мне еще и с основной работы приходилось отпрашиваться. Только однажды две сотрудницы городской администрации оказали мне финансовую помочь — 3 тыс. рублей.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

Еще варианты: меценат , крупные города , заграница

— Не искали ли вы мецената в бизнес-сообществе?

— Нет. Честно говоря, мне неудобно ходить и просить. Да и что я могу предложить взамен?

— Может быть , в больших городах кто-то мог бы заинтересоваться вашей коллекцией?

— Сам я не никого не искал, но если бы поступило предложение, то конечно бы, подумал. Мне кажется, такая экспозиция была бы интересна в морском городе, вроде Сочи, где много туристов. В Москве и Санкт-Петербурге тоже. Если бы пришлось перевозить все это из Барнаула, думаю, потребовался бы вагон товарного поезда — не меньше. Мне это точно не по карману.

Иногда обращаются люди, которые снимают фильмы или клипы. Просят, как правило, телевизоры. Я с ними сотрудничаю, но это бывает редко и заработок небольшой.

За границу вывезти большую часть техники я не имею права по закону — она относится к объектам культурной ценности. И не важно, в каких сараях все это когда-то лежало. Однажды мне предложили сделать небольшую выставку в Великобритании, но из-за этого закона я был вынужден отказаться.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

— Оценивали ли вы стоимость вашей коллекции?

— Нет. Мне лично это ничего не даст. Когда начну продавать, тогда и узнаю. Могу сказать только, что стоит она немало. Цену каждой вещи можно узнать, выставив её на аукцион. Самое удивительное, что такие вещи продаются. Однажды я видел, как советский телевизор продали за 14 млн рублей, но у меня такого нет.

— Кто их покупает?

— Состоятельные люди для оформления своих домов и коллекционеры, иногда телестудии. Кстати, одна моя маленькая выставка больше года работает в барнаульском телецентре. Правда, о ней мало кто знает, и увидеть её могут только гости ГТРК «Алтай».

— Часто ли вы сами слушаете пластинки?

— Нет, редко. Наибольший интерес пластинка для меня представляет во время поиска и когда она только попадает ко мне. Записи, которые нравятся, я слушаю в оцифровке. Потому что каждые несколько минут бегать менять пластинку неудобно. А вот магнитофонные кассеты слушаю часто.

Как Андрей Минкин стал известным коллекционером ретро-техники и пластинок

Первые пластинки Андрей Минкин родился 25 марта 1985 года в Барнауле. Первые пластинки ему купили родители в начале 1990-х. Первый проигрыватель подарили, когда мальчику было 9 лет. С тех пор и началось его увлечение. Он признается, что сначала коллекционировал только пластинки. Но вместе с ними ему часто отдавали и проигрыватели. Они какое-то время работали, а потом ломались от старости. Ремонтировать их было не на что, да и мастера не проявляли заинтересованности — ведь эта аппаратура в 1990-х уже устарела. Поэтому Андрей Минкин начал учиться ремонтировать старую технику сам и втянулся. По профессии радиомеханик После школы он решил получить образование в этой сфере и в 2004 году окончил с красным дипломом профессиональный лицей № 12 в Барнауле по специальности «Радиомеханик». С начала «нулевых» парнем с необычным хобби заинтересовалась пресса — о нем вышло несколько статей, теле- и радиосюжетов. В 2004 году к Андрею Минкину обратились сотрудники Павловского музея и предложили сделать выставку. Это был его первый опыт работы с музеями. Отремонтировал роботов Проводить экскурсии Андрей Минкин научился, когда работал на выставке роботов. Она была передвижной, приезжала в Барнаул в конце 2000-х годов. Внезапно пульт управления роботами сломался, и сотрудники краеведческого музея, в котором проходила выставка, посоветовали организаторам обратиться к радиомеханику Минкину. Он за ночь все починил и ему предложили работу управляющего шоу роботов. Андрей объехал с этой выставкой несколько российских городов. Когда профессиональный экскурсовод заболел, барнаульцу пришлось его замещать. «Я не любил публичные выступления, но потребовалось себя перебороть. Так и научился», — говорит он. Как пополнялась коллекция Долгое время Андрей собирал коллекцию сам. Путешествие с выставкой роботов помогло ему пополнить собрание пластинок. Со временем коллекционер стал известен не только в Алтайском крае, но и в России. Ему начали звонить и писать из разных городов, предлагать «хлам», который годами лежал на шкафах и в сараях. Иногда посылки приходили внезапно — звонили с транспортной компании, Андрей шел в пункт выдачи, а там его ждал очередной экспонат. Собрание историй о вещах Кроме пластинок и техники Андрей Минкин «коллекционирует» истории с ними связанные. Ему интересен не только объект, но и весь культурный, бытовой контекст вокруг него. Он собрал множество материалов — фотографий, видео, записей. Все это пригодилось, когда он начал участвовать в городских мероприятиях. «Люди подходят и видят радиолу — сама по себе она ничего им не говорит. Но когда я ее включаю и начинаю о ней рассказывать, у них загораются глаза», — говорит Андрей. Кем работает коллекционер Работу по специальности Андрей Минкин найти не смог — его навыки в коммерческий сфере не востребованы. Современную технику почти не ремонтируют — ее выбрасывают и покупают новую. Ремонт гаджетов радиомеханику не интересен: «В старых телевизорах сотни деталей. Чтобы отремонтировать, нужно знать принцип работы каждой. В современном телефоне несколько микросхем. Те, что есть в продаже, меняют и все». Поэтому мужчина работает, где придется. Раньше продавал памятники на кладбище, а теперь он сотрудник ломбарда. Сколько ремонтируется техника На ремонт техники уходит много времени. Иногда один телевизор или магнитофон «ждет своего часа» от года до десяти лет. Поиск запчастей — длительный процесс. «Самый интересный момент, когда магнитофон или телевизор начинает работать. Я же никогда не видел как они это делают, большинство этой техники сломалось еще до моего рождения. Особенно интересно провести сравнение с современными нормами звука и изображения. Людей, которые бы помнили советскую технику 1950−60-х годов не так много осталось», — говорит Минкин. Другие увлечения Андрей Минкин холост. Кроме техники и пластинок он интересуется старой архитектурой. А еще у него есть ретромобиль «Победа», он ездит на нем летом.

Интересные экспонаты в коллекции Андрея Минкина

1. Первый барнаульский телевизор «Экран»

Телевидение в Барнауле появилось в 1956 году. Тогда же в город для продажи населению завезли три модели телевизоров — КВН, «Темп» и «Экран». Тот, что у Андрея Минкина", попал в барнаульскую молодую семью, где проработал до 1964 года. Тогда в семье родилась дочь, и на ее рождение друзья подарили новый телевизор, а этот отправился в сарай, где простоял до декабря 2016 года. Технически телевизор уже восстановлен, сейчас идет реставрация корпуса.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

2. Проволочная пленка для записи звука

Намотана на небольшие катушки, ее толщина меньше, чем у человеческого волоса. Кассета вмещает 6 часов записи. Использовали спецслужбы в 1960-х годах для записи переговоров или в самописцах на самолетах. Такая пленка не горит. Иногда военные втайне от руководства записывали на эти кассеты современную в то время эстраду — для развлечения.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

3. Первая в мире радиола со светомузыкой

Выпускалась в СССР в 1960-х годах. В то время добавление мерцающих лампочек стало инновационным — ничего подобного в мире еще не было. Вдохновением для инженеров послужили идеи композитора Александра Скрябина о том, что звукам соответствуют определенные цвета. В радиоле их было только три — синий, красный и зеленый.

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

4. Альбом грампластинок с речью Иосифа Сталина на Всесоюзном съезде Советов в 1936 году

В то время на одну сторону грампластинки помещалось не более 3 минут записи. Чтобы записать речь, в зале поставили несколько записывающих аппаратов. В итоге получилась 21 пластинка. В конце случился курьез. Сталин вроде бы закончил, но точной уверенности в этом не было. Зал аплодировал, запись продолжалась, а пластинка кончилась. Пришлось ставить следующую — она начинается с аплодисментов. А потом все делегаты хором поют «Интернационал».

Коллекция пластинок и ретро-техники Андрея Минкина. Ирина Пергаева

5. Звуковые письма

В советское время существовал сервис — любой человек в специальной студии мог записать на пластинку послание, поздравление и отправить ее почтой адресату. Услуга была распространена в курортных городах. Такая студия звукозаписи работала и в Барнауле.