Как барнаульской экоактивистке удается выбрасывать всего литр мусора за два месяца

В Барнауле живет девушка, которая отправляет на полигон всего 0,8 литра отходов за два месяца. Она не выбрасывала бы и этот объем, если бы весь мусор был пригоден для переработки. Екатерина Тертишникова рассказала, каково это — быть осознанным покупателем в стране, где один человек в среднем производит почти полтонны отходов в год.

Краткое содержание

Несколько лет назад Екатерина стала экоактивисткой и радикально поменяла свои потребительские привычки. Она не пользуется одноразовыми вещами, не берет пакеты в магазинах и ходит за сметаной со своей банкой.

Главное — без фанатизма

— Екатерина , вы рассказывали в СМИ , что выбрасываете мусор раз в два месяца и всего 0,8 литра. Такая цифра сильно удивляет. Как вы к этому пришли?

— Несколько лет назад я поняла, что не могу выбрасывать бумагу. Просто начала складывать ее в стопочку. Накопила один пакет и поехала сдавать на пр. Космонавтов. Был февраль, я долго добиралась, шла по сугробам в промзоне. И все это ради сдачи «микроскопического» объема макулатуры по меркам перерабатывающих предприятий.

Потом услышала по радио, что будет акция по приему вторсырья у населения от движения «Мусора.Больше.Нет». Решила, что это знак, и надо ехать. Два года я просто приходила на мероприятия группы. Со временем мне захотелось большего, я стала волонтером — начала подключаться к разным проектам.

Мои привычки менялись постепенно. На полную перестройку ушел год — я собирала информацию из разных источников, много экспериментировала.

Мусор. СС0

Теперь есть хорошая книга известного экоактивиста Романа Саблина «Зеленый драйвер». Там описано все: как экономить воду, электричество, выбирать упаковку, отказаться от бытовой химии и так далее. Просто берешь и делаешь, можно измениться месяца за три.

Самое главное — не насиловать себя. На первых порах охватывает сильное чувство вины. Начинает казаться, что все устроено неправильно и жить в этом мире невозможно. Приходишь в кофейню и говоришь официанту, что трубочка в напитке не нужна. Он кивает, но приносит стакан с трубочкой. С такими моментами приходится сталкиваться постоянно.

Когда мы проводим эколектории, то советуем слушателям не доходить до фанатизма. У каждого своя степень «экологичности». Даже если вы сейчас будете делать что-то одно, это все равно лучше, чем совсем ничего.

Акции от движения «Мусора.Больше.Нет». Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

Из чувства эгоизма

— Почему вы стали экоактивисткой?

— Я никогда не прикрывалась высокими лозунгами и всем говорю, что занимаюсь этим из чистого эгоизма. Меня раздражает мусор в лесу. Я понимаю, что из-за того, как мы поступаем с отходами, у нас плохая вода и грязный воздух. Из-за наших ежедневных действий в еде микропластик. Все это влияет на мою жизнь, а я хочу жить в чистом мире.

Любого человека оценивают по тому, какой он дома и на работе. «За кадром» остается значительная часть нашего поведения. По статистике в России производится около 500 кг мусора на одного человека в год, в США — около 1 тонны.

Представьте, если человеку сейчас 30 лет, после него где-то лежит 30 тонн отходов — электронный лом в Африке, пластик на свалке и так далее. Меня это совсем не вдохновляет. Я не хочу оставлять мусорный след, поэтому решила жить по-другому.

80% того, что мы выбрасываем, может быть переработано. Чтобы к этому прийти, нужно всего лишь изменить привычки. Мне не понятно, почему ресурсы расходуются так бессмысленно.

Мусор. Михаил Хаустов

«Банка стыда» и экологические грехи

— От чего вы отказались , чтобы свести «производство» мусора к минимуму?

— Я проходила разные стадии. Был период, когда во всем себе отказывала. Не покупала даже необходимые вещи, потому что не знала, что делать с упаковкой. Сейчас немного отпустила это. Тем не менее количество моего мусора сократилось процентов на 80−90% от того, что было раньше.

Та самая банка объемом 0,8 литра действительно собирается примерно за два месяца. Я называю ее «банка стыда», в ней копятся мои экогрехи — то, что нельзя сдать на переработку.

Когда живешь в социуме, невозможно от него полностью отгородиться. То мама что-то подкинет, то коллеги, хотя они знают, что я на эту тему crazy (англ. «сумасшедший» — прим. ред.). Раньше я отказывалась от подарков, со временем изменила приоритеты.

Мусор. Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

Еще я сейчас выбрасываю органику, накапливать ее у меня нет возможности. Пару лет назад проводила эксперимент — решила не выбрасывать органические отходы. В городских условиях это непросто, но реально. Остатков от мяса у меня почти не было. В основном очистки от овощей, фруктов и яиц.

Сначала я их замораживала, но морозилка быстро забилась. Начала сушить — раскладывала на листы сверху шкафов. Они нормально сохли, количество сильно уменьшалось. За пять месяцев набралось лишь ведро. Весной я закопала отходы в землю в палисаднике. Вернула в природу то, что взяла.

Правда о разложении органики

— Органические отходы кажутся самыми безопасными. Почему их нельзя выбрасывать?

— Многие так думают. Это стало бы правдой, если процесс утилизации отходов построить иначе. Весь мусор у нас везут на полигон и прессуют слоями. Органика разлагается в почве или при доступе воздуха максимум за год. Но так как мусор выбрасывают в пластиковых пакетах и прессуют, как слоеный пирог, органические отходы практически не разлагаются.

Если бы органику собирали отдельно, было бы прекрасно. Так количество отходов можно сократить кардинально — процентов на 70.

Мусор. СС0

Доля органики в мусоре городских жителей 30−50%. Это плодородный слой, который можно вернуть в почву. Сейчас мы берем ресурсы у земли, и вместо того, чтобы потом отдать их назад, везем на полигон, а там это все лежит годами. Из органического мусора можно делать компост, удобрения, биогаз.

Оставшееся вторсырье без органики гораздо проще отправить на переработку. Когда весь мусор перемешивается с органикой, марается в ней, процент извлечения полезных фракций составляет всего 5%, а не 30−50%, как могло бы быть.

От чего еще отказалась Екатерина

— Что нужно делать человеку , чтобы сильно сократить количество мусора?

— Весь мусор начинается в голове. Не тогда, когда мы его выкидываем, а когда покупаем. В первую очередь нужно научиться фильтровать покупки в магазине. Не разбирать их дома и ужасаться тому, что ты набрал, а подумать об этом заранее. У тех, кто хочет быть экологичным, есть дополнительный критерий выбора товара — упаковка.

Я стараюсь не покупать одноразовые вещи — пакетики, посуду и так далее. У меня с собой всегда есть несколько экомешочков. В них можно положить фрукты, овощи, орехи и другие сыпучие продукты. Так исключается существенная часть мусора.

Одноразовые вещи не укладываются в мою картину мира. Ты используешь их несколько месяцев, часов или даже минут, а потом они разлагаются от 100 до 1000 лет. Одноразовые бритвы, пакеты, пластиковые зубные щетки и бутылки, ватные палочки — от всего этого я отказалась.

Мусор. СС0

У меня многоразовый бритвенный металлический станок, металлические лезвия из него можно сдать на переработку, бамбуковая зубная щетка. Я хожу за растительным маслом и сметаной со своей банкой, за творогом — с контейнером. Приношу все это домой в холщовой сумке.

Почти полностью отказалась от домашней бытовой химии. Весь дом можно отмыть тремя средствами — пищевой содой, хозяйственным мылом и уксусом. Остальное — маркетинг. Стиральный порошок покупаю определенной марки, ему доверяю. Хотя сама научилась делать порошок — в этом нет ничего сложного.

В средствах гигиены и косметике тоже есть ограничения. Например, я использую твердый шампунь — он продается в бумажной упаковке, выглядит как кусок мыла. Одного мне хватает на 4−5 месяцев.

В экологичной косметике я не эксперт. Еще не успела разобраться в этой теме. Был период, когда для кожи я использовала только масла. Но она реагировала не очень хорошо. Пришлось вернуться к крему.

Екатерина Тертишникова. Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

Читать далее Стараюсь покупать косметику в перерабатываемой упаковке. Декоративная почти вся не соответствует этому критерию. Только один раз в жизни я находила тушь для ресниц в упаковке из маркированного пластика. Все массовые бренды, косметика которых продается в популярных сетевых магазинах, не маркируют пластик. И они не будут этого делать, пока потребители не потребуют. Выбирая упаковку, нужно помнить, что при самых лучших условиях пластик может перерабатываться не более четырех раз, потом он теряет свои свойства и все равно попадает на свалку. В России его перерабатывают один или в лучшем случае два раза. Так что товары в такой упаковке стоит покупать в крайнем случае.

Как на экоативистку реагируют в магазинах

— У вас очень нетипичное потребительское поведение. Сталкивались ли вы с давлением общества?

— Когда мы с подругой в первый раз пошли в магазин с экомешочками, то сильно волновались. Но продавцы отреагировали нормально. В «Марии-Ра», «Ашане», «Пятерочке» много товаров на развес. И ни один продавец не сказал: «Девушка, продажа в свои мешочки запрещена нашими стандартами».

Негативно на это реагируют только в «Ленте», я туда больше не хожу. Мне нравится ездить в «Ашан» — оттуда можно вернуться совсем без упаковки, там продают на развес почти все, даже чай. В основном люди относятся с понимаем к моим привычкам.

Магазин. Покупки. СС0

— При таком образе жизни есть экономия бюджета?

— Отчасти да. Я иногда шучу, что слова «экономия» и «экология» родственные. Если мы делаем из вторсырья нечто полезное — это экономия. У меня сокращение затрат, безусловно, произошло.

Но у некоторых бывает так, что они экономят на одном, но тратят на другое. Начинают покупать экологичную косметику, которая может стоить дороже (хотя есть и демократичные марки). Или выбирают более дорогие макароны, потому что дешевые продаются в упаковке без маркировки.

Каждого «пробивает» разное

— Все волонтеры движения «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле живут как вы?

— У каждого своя стадия, люди определяют эти вещи сами. Как правило, мы все стремимся соответствовать тому, к чему призываем. Интересно, что всех участников акций «пробивает» разное. Есть те, кто начал посещать их, чтобы сдавать сломанную бытовую технику. Понимания, что пластик загрязняет природу, нет. Зато есть осознание: просто выбрасывать на свалку тостер не очень хорошо.

Люди старшего поколения обычно присоединяются к нам по теме бумаги — больше не сдают ничего. Очень многие приходят с энергосберегающими лампочками и батарейками. Некоторые все могут выбросить, а одежду нет.

Акции от движения «Мусора.Больше.Нет». Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

В прошлом году мы начали собирать картриджи от фильтров «кувшинов» для воды. Одна наша активистка случайно нашла место, где их принимают.

Легко ли жить с такими убеждениями

— Я думаю , обычному человеку может показаться , что жить , как вы , неудобно , и он не захочет жертвовать комфортом.

— Да, то, что мы предлагаем, не совсем удобно. Чтобы следовать этому, нужно быть осознанным человеком. Однако, со временем понимаешь, что сложно только на первых порах, пока не выработалась привычка.

И опять же, если вы в целом следуете стандартам экологичной жизни, но не можете отказаться от покупки готовой еды в одноразовых контейнерах, не нужно насиловать себя. Лучше сделать 80% от возможного, чем не делать ничего.

Контейнер для сбора пластиковых отходов. barnaul.org

Читать далее У меня есть подруги, которые не приезжают на наши акции, но кидают ПЭТ-бутылки в специальные контейнеры — они стоят прямо у них во дворе. Для меня это показатель того, что когда людям удобно сортировать отходы, они готовы это делать.

О мусорной реформе

— В Алтайском крае с 2019 года проходит «мусорная реформа». Как вы думаете , она поможет решить проблему отходов?

— К нам в этом году многие обращались с вопросом: в территориальной схеме по обращению с отходами сказано, что должен начать действовать раздельный сбор, где он? Сортированный мусор до сих пор принимаем только мы на своих акциях.

В Алтайском крае нет региональной программы по обращению с отходами. Именно в ней должен быть ответ на вопрос, где брать деньги на организацию раздельного сбора. Мы спрашивали, когда эта программа будет принята, но ответ на вопрос не получили.

Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года. Анна Зайкова. В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора. Стас Буканович в vk.com/barneos22 Пенсионерка и мусорка. Михаил Хаустов

Так что пока можно надеяться только на бизнес. В Барнауле есть три компании, которые установили по городу 280 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. По нашей инициативе их нанесли на карты 2GIS. Есть еще одна компания, которая собирается поставить емкости для сбора двух видов пластика, стекла, металла и макулатуры. Пока это экспериментальный проект, его тестируют в нескольких дворах.

Читать далее На экоактивизме далеко не уедешь. У нас есть успехи, но, конечно же, мы хотим другого результата для города — чтобы раздельный сбор отходов стал доступен каждому. Сам по себе закон «Об отходах производства и потребления» неплохой. И в Основах госполитики в области экологического развития РФ расставлены правильные приоритеты. Там четко прописано, что в первую очередь нужно сокращать образование отходов. А то, что все-таки производится, отправлять на переработку. В реальности же эти принципы не всегда соблюдаются. Вступает в силу человеческий фактор, лоббирование чьих-то интересов. Например, в центральной России сейчас сильно продвигают идею мусоросжигательных заводов. Преподносят их чуть ли ни как единственный вариант переработки, хотя это никакая не переработка, а последняя мера — так утилизируют только то, с чем больше ничего не сделаешь.

Акции от движения «Мусора.Больше.Нет». Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

Что такое движение «Мусора.Больше.Нет»

«Мусора.Больше.Нет» — это межрегиональная общественная организация. Ее в 2004 году создал житель Санкт-Петербурга Денис Старк. Она состоит из сети инициативных групп, которых объединяют общие принципы, технологии и сотрудничество.

В Барнауле группа «Мусора.Больше.Нет» появилась в 2011 году, ее организовала Дарья Копылова, потом инициативу подхватила Анна Романова. С тех пор состав активистов менялся несколько раз. Сейчас 7 человек ведут проекты, то есть выступают как организаторы, еще около 25 человек регулярно помогают как активисты.

Акции , которые проводит «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле

1. Акции по раздельному сбору отходов Активисты организуют точки приема сортированного вторсырья, куда можно привезти накопленный мусор. Принимают пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, макулатуру, металл, стекло, сломанную бытовую технику, диски, рентген-снимки, одежду, картриджи от фильтров-кувшинов для воды. Акции проводятся раз в месяц, с января 2013 года прошло 37 мероприятий. В них принимает участие до 470 человек. Ближайшая акция состоится 30 марта. 2. Мобильный раздельный сбор Тоже раздельный сбор отходов, но более доступный. Раз в месяц по городу ездит газель, останавливается в определенных точках, туда можно сдать те же самые фракции мусора, что и на стационарной акции. С января 2013 года было проведено 13 акций, в каждой из них приняли участие 120 человек. 3. Экотакси Специальные машины приезжают и забирают сортированный мусор у людей, которые не могут сами приехать и сдать его. Услуга платная. Стоит по тарифу обычного такси, в среднем 100−200 рублей. С февраля 2017 года проведено 25 акций, в каждой из них приняли участие около 20 горожан. 4. Кубок зеленого офиса Игра для офисных сотрудников. Нужно зарегистрироваться на сайте, выполнять разные задания и главное — сдавать офисную макулатуру. Ее количество может быть любым. Главный приз — кубок. Он переходящий. Его передают из офиса в офис, победитель определяется раз в месяц. В марте состоится в первый раз. 5. Крышки Енота Проект по сбору пластиковых крышек от бутылок, и еще нескольких видов вторсырья среди школ и детских садов. В проекте предусмотрены призы от партнеров проекта. С декабря 2018 года проведено три акции, в каждой из них приняли участие более 20 учреждений. Ближайшая акция пройдет 30 марта. 6. Фримаркет Площадка для обмена ненужными вещами. Любой может прийти и принести свои вещи, а также взять на фримаркете то, что ему нужно без ограничений. Принимаются мужская, женская, детская одежда, игрушки, книги, обувь, а также пожертвования для приюта «Ласка» — деньги и товары для животных. Акции проводятся раз в квартал, уже состоялось шесть. В последней приняли участие 120 человек. 7. «Чистые игры» Общероссийский проект, который по франшизе можно реализовать в своем городе. Это уборка в формате игры. Она проходит под музыку, с участием ведущего, для проекта ищут спонсоров. Нужно собрать мусор, сортировать его и сдать. За каждый вид вторсырья начисляется определенное количество баллов. Побеждает команда, набравшая больше других. В сентябре 2018 года в Барнауле убирали берег Барнаулки (старый городской пляж) в поселке Булыгино. В игре приняли участие сотрудники крупных торговых сетей, торговых центров, студенты. В акции приняли участие 170 человек. «Чистые игры» планируется проводить два раза в год — весной и осенью. 8. Всероссийская уборка «Сделаем!» Цель акции в том, чтобы провести как можно больше уборок за один день. Назначается единый день чистоты, выбираются локации для уборок, участники готовятся, а потом вместе приходят и убирают мусор. С 2012 по 2017 годы было проведено 6 акций. 9. Елки , палки , пять бизонов Организованный сбор и вывоз на переработку новогодних елок. В 2018 году волонтеры собрали 420 елок, в 2019 уже порядка 2 тыс. штук. Елки сдали на изготовление щепы и в конюшни города для подкормки лошадей. Они съедают хвою, кору пихт и елей. В последней акции приняли участие 9 управляющих компаний и более 400 горожан, которые самостоятельно принесли елки на точки сбора.

Что известно об Екатерине Тертишниковой

Екатерина Тертишникова. Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

Екатерина Тертишникова родилась 9 апреля 1987 года в Барнауле. В 2009 году окончила гуманитарный факультет АлтГУ по специальности «Маркетинг». Сейчас работает в отделе маркетинга «Барнаульского пивоваренного завода». В свободное время любит заниматься йогой, рисованием путешествовать по Алтаю.