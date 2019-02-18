Руководители алтайских организаций опасаются многократного роста платы за вывоз мусора

В Алтайском крае у руководителей организаций возникли опасения по поводу кратного роста платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по новым правилам. Так, у Славгородской ЦРБ платеж может вырасти в 5,5 раз. Главная интрига в том, какой тариф должны применять к юрлицам из «дорогих» зон — изначально установленный или уже пониженный по решению губернатора.

У въезда на полигон ТКО в Барнауле.

В чем суть проблемы?

Тему поднял 13 февраля главврач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович на встрече депутатов с председателем краевого заксобрания Александром Романенко.

Он рассказал: раньше больница вывозила свой мусор самостоятельно, на собственном транспорте, ей это обходилось в месяц в 144 тысячи рублей. «С этого года, учитывая тариф, нам это может обходиться в 800 тысяч», — сказал главврач. По его словам, регоператор запрашивает объемы отходов и исходя из них формирует плату. А мусора в больнице много.

Главный вопрос, который интересовал Григоровича: касается ли юрлиц принятое губернатором решение о снижении тарифа для Славгородской и Рубцовской зон, в которых изначально установили самые высокие показатели, или оно коснется только населения.

Напомним, в Славгородской зоне установили самый высокий тариф: 111,43 и 106,42 рублей с человека в зависимости от класса опасности отходов. Однако в начале февраля по поручению губернатора Виктора Томенко тариф снизили до 67,7 рублей.

Александр Романенко пояснял ранее, что высоким славгородский тариф был из-за больших транспортных издержек регоператора: на всю зону предусмотрено только 5 площадок для размещения мусора, и возить к ним отходы дорого. Сейчас власти пересматривают схему,

В компании «Позитив 88», которая является регоператором в Славгородской зоне, подтвердили проблемы с логистикой — плечо доставки отходов в некоторых случаях доходит до 40 км.

Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года. Анна Зайкова.

Как платят юрлица?

Правила взаимоотношений регоператоров с юрлицами прописаны в федеральном постановлении № 505, пояснил altapress.ru Виктор Карл, руководитель регоператора «Эко-комплекс» (обслуживает барнаульскую зону).

Если для населения расчет зависит от нормы накопления ТКО (устанавливает регион), то у юрлиц есть выбор. Расчет может производиться:

по нормативам ( устанавливает управление края по тарифам),

устанавливает управление края по тарифам), по фактическому образованию ТКО , которое зависит от емкости установленных контейнеров.

Нормативы, например, в больницах или гостиницах «привязаны» к койкоместу, а, скажем, в школах — к числу учащихся.

По нормативу, плата действительно могла возрасти. В этом случае, говорят эксперты, можно заключать договор по фактическим объемам. Причем его можно в будущем корректировать, пояснили в «Позитив 88».

Однако если организация не подписала письменный договор по условиям вывоза ТКО, то ей автоматически рассчитывается плата по нормативам, и это будет правомерно, сказали в регоператоре. Более того, некоторым коммерческим компаниям, нормативный расчет даже выгоднее.

Мусоровоз. SALC в drom.ru

По какому тарифу платят юрлица?

Это сейчас главный спорный момент. Виктор Карл занимает однозначную позицию: есть документы, которые установили тариф для каждой территориальной зоны, их и нужно применять ко всем плательщикам.

В «Позитив 88» altapress.ru сообщили, что тариф в 67,7 рублей применяется только к населению. Юрлиц февральское понижение не коснулось — платеж рассчитывается исходя из первоначального показателя.

В компании сообщили, что договор со Славгородской ЦРБ пока действительно не подписан — потому что сама больница не предоставила некоторые технические данные, которые обязательно должны быть отражены в договоре.

В любом случае, подчеркивают в регоператоре, не они несут ответственность за величину тарифа, и эту претензию нужно предъявлять не к ним.

Однако для бюджетных организаций размер платы — крайне важная тема. Ее многократное увеличение, как минимум, не заложено в бюджетах учреждений. И где брать недостающие деньги — большой вопрос.

Для разъяснения ситуации altapress.ru направил запрос в краевое управление по тарифам.