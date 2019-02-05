Томенко распорядился понизить тарифы на вывоз мусора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение краевым ведомствам понизить тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в тех зонах, где они выше средних по краю, сообщили в правительстве региона. Сделать это надо до того, как вступят изменения федерального законодательства, которые тоже направлены на понижение тарифов.

Кто бунтует

Какой тариф в правительстве края считают средним, пока неясно — в сообщении правительства он не приводится.

Известно, что с 1 января самые низкие тарифы на вывоз ТКО IV класса опасности установлены для Бийской зоны (36,74 рублей с человека) и Заринской (41,93 рублей). Самые высокие — для Славгородской (111,43 рублей) и Рубцовской (82,44 рублей).

В остальных же трех зонах региона уровень тарифов, можно сказать, промежуточный. К примеру, в Барнаульской зоне это 67,95 рублей в краевом центре и 45,68 рублей в остальных населенных пунктах.

Однако сразу после вступления в силу новых тарифов депутаты Славгородского горсобрания пожаловались спикеру АКЗС Александру Романенко на резкий рост платы за вывоз мусора. Они заявили, что рост для отдельных семей может доходить до 300%. И можно предположить, что поручение губернатора касается, в первую очередь, именно славгородцев.

У барнаульского полигона. Анна Зайкова.

Поручил двум ведомствам

В правительстве края пояснили, что федеральные власти как раз сейчас готовят изменения законодательства, которые позволят снизить стоимость услуги по вывозу отходов для населения.

Однако Виктор Томенко поручил выработать решение о снижении тарифов еще до вступления в силу федеральных изменений. Сделать это должны минстрой края и управление по госрегулирование цен и тарифов совместно с регоператорами.

Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года. Анна Зайкова.

Тарифная свистопляска

Между тем, в 2018 году тарифы на вывоз твердых отходов тоже не раз менялись.

Так, с 1 января у жителей Барнаула тариф увеличился на 78% в связи с включением в расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Однако затем случилось неожиданное: в конце июня 2018 года правительство России в семь раз уменьшило ставку платы за негативное воздействие, указав, что новую ставку надо применять задним числом — с 1 января 2018 года. Соответственно, тарифы на вывоз мусора пересчитали и существенно уменьшили. И тоже, так сказать, задним числом.

Людям, которые большую часть года переплачивали, власти пообещали сделать перерасчет. При этом перерасчетами пришлось заниматься и всем юрлицам, которые участвовали в сборе, транспортировке и захоронении отходов: мусоровывозящим компаниям и полигонам.

А затем тарифы вновь, уже в третий раз за год, изменили — немного повысили. Действовали они, правда, совсем недолго — с момента начала работы регоператора до нового года: в Бийской зоне с середины ноября, в Барнаульской — с середины декабря.

С 1 января уже 2019 года вступили в силу новые ставки. И вот теперь власти намереваются и их изменить. Сначала свое решение должны выработать в регионе. А затем, вероятно, подоспеют и федеральные новшества.