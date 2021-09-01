Барнаульская бизнесвумен в суде раскаялась, что полгода не платила людям маленькую зарплату

Жительница Барнаула, учредитель и руководитель предприятия торговли, не платила зарплату четырем работникам.

«С 1 июля 2020 года по 3 января 2021 года. А также не выплатила компенсацию за неиспользованный отпуск. Всего на общую сумму более 400 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, по 100 тыс. рублей на работника за шесть месяцев, или примерно по 16,5 тыс. рублей в месяц (с учетом компенсации, еще меньше).

В суде предпринимательница вину признала и раскаялась — оштрафовали на 100 тыс. рублей, а также частично удовлетворили иски о компенсации морального вреда.

Зарплату и компенсации поручили взыскать с ООО — эту проблему сейчас решают судебные приставы.

Ранее сообщали про компании депутата АКЗС, где полгода не выплачивали зарплату.