1 сентября
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Жизнь

Барнаульская бизнесвумен в суде раскаялась, что полгода не платила людям маленькую зарплату

Жительницу Алтайского края оштрафовали за длительную невыплату зарплаты работникам, сообщает региональная прокуратура.

Зарплата в конверте.
Зарплата в конверте.
pixabay.com.

Жительница Барнаула, учредитель и руководитель предприятия торговли, не платила зарплату четырем работникам.

«С 1 июля 2020 года по 3 января 2021 года. А также не выплатила компенсацию за неиспользованный отпуск. Всего на общую сумму более 400 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, по 100 тыс. рублей на работника за шесть месяцев, или примерно по 16,5 тыс. рублей в месяц (с учетом компенсации, еще меньше).

В суде предпринимательница вину признала и раскаялась — оштрафовали на 100 тыс. рублей, а также частично удовлетворили иски о компенсации морального вреда.

Зарплату и компенсации поручили взыскать с ООО — эту проблему сейчас решают судебные приставы.

Ранее сообщали про компании депутата АКЗС, где полгода не выплачивали зарплату.

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