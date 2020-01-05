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Жизнь

Барнаульская елка попала в топ самых высоких новогодних красавиц в России

Новогодняя елка в Барнауле попала в топ-5 лидеров России по высоте. Она попала на 4 строчку вместе с елью из Тулы. Высота елок — 32 метра, сообщает ТурСтат.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"

Первое место занял Красноярск (55 м), второе — Екатеринбург (50 м), третье — Махачкала и Казань (40 м).

Портал также создал отдельный рейтинг по живым елям. Первую строчку заняла елка в Москве (27 м), вторую — в Уфе, третью — в Сыктывкаре.

Барнаульская елка обошлась бюджету в 8 млн рублей. Любоваться ею можно до 14 января, после ее демонтируют в течение трех дней.

Барнаульцам предлагают сдавать новогодние елки из дома на переработку. Их будут принимать магазины «Леруа Мерлен», а также местные УК и ТСЖ.

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