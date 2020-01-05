Барнаульская елка попала в топ самых высоких новогодних красавиц в России

Первое место занял Красноярск (55 м), второе — Екатеринбург (50 м), третье — Махачкала и Казань (40 м).
Портал также создал отдельный рейтинг по живым елям. Первую строчку заняла елка в Москве (27 м), вторую — в Уфе, третью — в Сыктывкаре.
Барнаульская елка обошлась бюджету в 8 млн рублей. Любоваться ею можно до 14 января, после ее демонтируют в течение трех дней.
Барнаульцам предлагают сдавать новогодние елки из дома на переработку. Их будут принимать магазины «Леруа Мерлен», а также местные УК и ТСЖ.