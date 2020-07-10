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Жизнь

Барнаульская епархия «открестилась» от пешего крестного хода в Коробейниково

Алтайская митрополия не являлась организатором пешего крестного хода, который проводился в регионе в начале июля и вызвал негативную реакцию у Роспотребнадзора в связи с нарушением запрета на проведение массовых мероприятий. Такое разъяснение редакция altapress.ru получила от православной религиозной организации.

Крестный ход в Коробейниково-2020.
Крестный ход в Коробейниково-2020.
http://altai.eparhia.ru/

В письме Барнаульской епархии, направленном в адрес редакции, сказано, что она не организовывала пеший крестный ход, не анонсировала его и не приглашала к участию в нем.

С учетом сложившийся обстановки, по согласованию с Роспотребнадзором, руководством Алтайском митрополии и митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием было принято решение провести автокрестный ход.

Еще 28 июня на сайте Барнаульской епархии было опубликовано сообщение, что крестный ход в Коробейниково в этом году из-за эпидемии коронавируса проводится в новом формате и по новому автомобильному маршруту.

При этом подчеркивалось, что «традиционного размещения участников Крестного хода в школах, спортзалах и других местах не будет», что «размещение будет организовано только в палатках и вне населенных пунктов», а само «движение Крестного хода по населенным пунктам запрещено».

Однако верующие самостоятельно организовали пеший крестный ход, который и вызвал болезненную реакцию контролирующих властей.

«Поскольку участники пешего крестного хода делали это по собственной воле, глава Алтайской митрополии митрополит Сергий не может быть обвинен в том, что проигнорировал запрет Роспотребнадзора на проведение крестного хода», — говорится в письме.

Напомним, ранее в сообщениях СМИ, в том числе на altapress.ru, говорилось, что «организаторам пешего крестного хода грозит ответственностью по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — штраф для должностных лиц в размере до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей».

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