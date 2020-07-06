Крестный ход в пандемию в Алтайском крае оказался вне закона

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проигнорировал запрет Роспотребнадзора на проведение крестного хода. Информацию об этом уже передали губернатору края Виктору Томенко. Организаторам паломничества теперь грозит административная ответственность, пишет «Банкфакс».

Митрополит направил в краевое управление Роспотребнадзора запрос о возможности проведения крестного хода. В ответе говорилось, что мероприятия с массовым пребыванием граждан запрещены в соответствии с губернаторским указом.

Эту информацию в митрополии проигнорировали и все же организовали шествие, в связи с чем управление направило в адрес Виктора Томенко информацию о самовольном крестном ходе.

Нарушение указа грозит ответственностью по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — штраф для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Сами сотрудники Роспотребнадзора не имеют полномочий привлекать нарушителей к ответственности. Протокол должна была составить полиция.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю пока не ответили на запрос издания об участии и роли полицейских в крестном ходе.

На сайте митрополии говорится, что 5 июля в Богородице-Казанском мужском монастыре села Коробейниково прошла Божественная литургия.

На престольных торжествах присутствовали паломники, шедшие в Коробейниково в течение семи дней пешком из Барнаула, Бийска и Белокурихи, а также приехавшие в обитель в сам праздник.

Торжества в селе Коробейниково. altai.eparhia.ru

Судя по фото, никаких санитарных требований там не соблюдалось.

«Митрополит Сергий поздравил всех с празднованием в честь Коробейниковской-Казанской иконы Пресвятой Богородицы — главной святыни Алтайской земли, рассказал о важности служения Богу и вручил заслуженные награды. Затем состоялся крестный ход вокруг храма», — сказано в сообщении.

Как уже писал altapress.ru, крестный ход к Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери проходил в новом формате и по новому маршруту. Участники стартовали 28 июня с некоторыми ограничениями.

Например, нельзя было заходить в населенные пункты и останавливаться там на ночлег.