2 марта
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Жизнь

Барнаульская компания официально трудоустроила офисную кошку

Компания МейТан официально трудоустроила офисную бенгальскую кошку Уруми, которая живет в главном офисе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Бенгальская кошка Уруми
Бенгальская кошка Уруми
Скриншот из видео МейТан

Уруми вступила в должность руководителя направления работы со стрессом 1 марта — в День кошек в России. Приказ, как и положено, подписал президент компании.

На сайте компании сказано, что Уруми успешно прошла испытательный срок. Она живет в офисе четыре месяца, исправно ходит на все совещания и следит за уровнем стресса сотрудников.

У новой пушистой сотрудницы даже есть свой кабинет с табличкой.

Коллеги Уруми отмечают ее трудолюбие, громкий и требовательный голос и физическую подготовку. Ведь никто не умеет так быстро бегать с шариком от елки.

Ранее освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту власти решили найти новый дом.

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