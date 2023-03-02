Барнаульская компания официально трудоустроила офисную кошку

Уруми вступила в должность руководителя направления работы со стрессом 1 марта — в День кошек в России. Приказ, как и положено, подписал президент компании.
На сайте компании сказано, что Уруми успешно прошла испытательный срок. Она живет в офисе четыре месяца, исправно ходит на все совещания и следит за уровнем стресса сотрудников.
У новой пушистой сотрудницы даже есть свой кабинет с табличкой.
Коллеги Уруми отмечают ее трудолюбие, громкий и требовательный голос и физическую подготовку. Ведь никто не умеет так быстро бегать с шариком от елки.
Ранее освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту власти решили найти новый дом.