24 февраля
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Жизнь

Освободившемуся из тюрьмы коту ищут новый дом

Освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту власти решили найти новый дом. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на агентство Reuters.

Кот сфинкс.
Кот сфинкс.
Дмитрий Кудрявцев.

Кот породы «сфинкс» принадлежал члену крупной преступной группировки. После того, как членов картеля арестовали и поместили в тюрьму, кот находился под заключением и отбывал наказание вместе со своим хозяином Эрнесто Арнольдо Пиньоном.

Однако, в январе в тюрьме произошел бунт, в результате которого 25 осужденных сбежали. Среди них также был владелец кота.

После этих событий полицейские решили передать кота в приют, где ему найдут подходящую семью.

Ранее стало известно, что самый толстый кот России Степан похудел в два раза из-за болезни.

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