Освободившемуся из тюрьмы коту ищут новый дом

Освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту власти решили найти новый дом. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на агентство Reuters.

Кот породы «сфинкс» принадлежал члену крупной преступной группировки. После того, как членов картеля арестовали и поместили в тюрьму, кот находился под заключением и отбывал наказание вместе со своим хозяином Эрнесто Арнольдо Пиньоном.

Однако, в январе в тюрьме произошел бунт, в результате которого 25 осужденных сбежали. Среди них также был владелец кота.

После этих событий полицейские решили передать кота в приют, где ему найдут подходящую семью.

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