20 февраля
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Жизнь

Самый толстый кот России Степан похудел в два раза из-за болезни

Самый толстый кот России Степан из Бийска уже не такой упитанный, как раньше. Он похудел в два раза из-за болезни. Об этом сообщает «КП в Барнауле».

Очень толстый кот Степан из Бийска.
Очень толстый кот Степан из Бийска.
Скриншот YouTube

В 2021 году Степану поставили неутешительный диагноз — лимфома. Хозяйка, Валентина Александровна отказалась отдавать питомца на операцию и заботится о нем самостоятельно. С тех пор, по словам женщины, кот похудел на 10 кг.

Несколько дней назад автор YouTube-канала о Степане Ирина Балахнина сообщила в новом видео, что кот стал чувствовать себя лучше.

«Со слов бабы Вали, они со Степаном друг друга подлечивают: он ее, она — его», — рассказала Ирина.

Валентина Александровна старается правильно кормить Степана и варит ему рыбу. Она не выпускает его гулять, так как переживает за его здоровье.

Как кот Степан стал популярен по всей стране, altapress.ru рассказал в своем материале.

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