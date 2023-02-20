Самый толстый кот России Степан похудел в два раза из-за болезни

В 2021 году Степану поставили неутешительный диагноз — лимфома. Хозяйка, Валентина Александровна отказалась отдавать питомца на операцию и заботится о нем самостоятельно. С тех пор, по словам женщины, кот похудел на 10 кг.
Несколько дней назад автор YouTube-канала о Степане Ирина Балахнина сообщила в новом видео, что кот стал чувствовать себя лучше.
«Со слов бабы Вали, они со Степаном друг друга подлечивают: он ее, она — его», — рассказала Ирина.
Валентина Александровна старается правильно кормить Степана и варит ему рыбу. Она не выпускает его гулять, так как переживает за его здоровье.
Как кот Степан стал популярен по всей стране, altapress.ru рассказал в своем материале.