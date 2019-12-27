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Барнаульская компания подарила огнетушители партнерам на Новый год

Компания из Барнаула «РИБУТ» (торговый знак NoDanger), которая специализируется на охране труда, придумала для своих клиентов и партнеров необычный новогодний подарок — огнетушитель. Таким креативным способом предприятие решило привлечь внимание к важной проблеме — огнетушители есть во многих зданиях и автомобилях, но люди не умеют ими пользоваться.

Огнетушитель.
Огнетушитель.
Компания "Рибут".

Огнетушители завернули в красивую праздничную упаковку, и приложили к ним открытку с поздравлениями и инструкцией по использованию.

Николай Николаевич Пашинин,
председатель Правления холдинга безопасности NoDanger:

Мы отказались от стандартных презентов, потому что хотели обратить внимание на актуальную проблему — по правилам безопасности огнетушителями оборудованы и офисы, и автомобили, но пользоваться ими почти никто не умеет. А в случае пожара именно этот навык может спасти жизни. Фактически мы дарим не сам огнетушитель, а возможность потренироваться и стать увереннее при обращении с ним.

Мы только начали вручать первые подарки, но уже видим, что партнеры воспринимают их очень позитивно. Наша идея вызывает удивление, улыбку, и надеемся, в итоге, принесет пользу.

Компания «РИБУТ» работает в семи регионах, но эксперимент с нестандартным подарком в этом году решили провести только в Барнауле.

Смотреть открытку
Инструкция по использованию огнетушителя.
Инструкция по использованию огнетушителя.
Компания «Рибут».
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