Барнаульская компания подарила огнетушители партнерам на Новый год

Огнетушители завернули в красивую праздничную упаковку, и приложили к ним открытку с поздравлениями и инструкцией по использованию.

Мы отказались от стандартных презентов, потому что хотели обратить внимание на актуальную проблему — по правилам безопасности огнетушителями оборудованы и офисы, и автомобили, но пользоваться ими почти никто не умеет. А в случае пожара именно этот навык может спасти жизни. Фактически мы дарим не сам огнетушитель, а возможность потренироваться и стать увереннее при обращении с ним.

Мы только начали вручать первые подарки, но уже видим, что партнеры воспринимают их очень позитивно. Наша идея вызывает удивление, улыбку, и надеемся, в итоге, принесет пользу.