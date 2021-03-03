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Жизнь

​Барнаульская компания сплагиатила легендарную вьетнамскую «звездочку»

Подмосковная фирма «Доминанта-Сервис» пожаловалась на компанию «Батэль» из Барнаула по поводу копирования товарного знака бальзама «Золотая звезда». Об этом сообщили в пресс-службе алтайского УФАС.

Барнаульская фирма скопировала бальзам «Золотая звезда».
Барнаульская фирма скопировала бальзам «Золотая звезда».
пресс-служба Алтайского краевого УФАС России

Право на этот товарный знак вьетнамского бальзама, который в таком виде производится более 40 лет, с 2009 года принадлежит компании «Доминанта-Сервис».

Появившийся на рынке «Бальзам массажный» с логотипом «Батэль» максимально воспроизводит общий облик известной «звездочки» и имитирует ее упаковку. Это подтвердили эксперты антимонопольного ведомства.

Комиссия алтайского УФАС заключила, что действия «Батэль» создают угрозу смешения с деятельностью заявителя и «могут способствовать получению необоснованных преимуществ в предпринимательстве».

Фирма добровольно устранила нарушения. Материалы дела передали для рассмотрения о назначении штрафа.

Ранее барнаульскую автошколу обвинили в копирование логотипа более раскрученной фирмы.

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