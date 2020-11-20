Барнаульскую автошколу накажут за копирование логотипа более раскрученной фирмы

В 2019 году «БИП» зарегистрировала в качестве собственного товарного знака фирменное обозначение, используемое уже на протяжении 10 лет и раскрученное конкурирующей фирмой.
У ФАС есть достаточно доказательств того, что спорное обозначение первым ввело в оборот именно «ЦВВМ», так как автошкола с момента создания при продвижении услуг на сайте, в соцсетях, в СМИ использовала фирменное обозначение, фонетически тождественное наименованию своей организации.
И в «БИП» об этом знали, считают антимонопольщики.
Комиссия пришла к выводу, что использование чужого логотипа не только ограничивает заявителя в правах на его регистрацию, но и может вводить потребителей в заблуждение по смешению услуг двух автошкол.
«Дополнительно, в качестве доказательств недобросовестного поведения ООО „БИП“ на рынке услуг подготовки водителей автотранспортных средств, УФАС учтены факты параллельной подачи обществом заявок на регистрацию также в качестве товарных знаков обозначений „Автошкола VIP Алтай“, „Элит“, „Автошкола Ник Центр“, которые используются другими автошколами. После регистрации товарного знака „Элит“ общество обратилось в арбитражный суд с иском о запрете использования товарного знака „Элит“», — сообщили в антимонопольной службе края.
Решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.
Ранее ФАС доказала сговор между поставщиками медицинских изделий в Алтайском крае.