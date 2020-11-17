ФАС доказала сговор между поставщиками медицинских изделий в Алтайском крае

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону Алтайского краевого УФАС, которое доказало сговор трех барнаульских фирм-поставщиков медицинских изделий. Картель по незаконной схеме выручил более 6 млн рублей.

Участников картеля выявили еще в 2018 году. Фирмы признали виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку медицинских изделий в больницы края.

Дело возбудили на основании обращения Краевой клинической больницы.

Речь идет о компаниях «ЛабМед», «Медснабгрупп» и «Медимком-Алтай».

Основным доказательством по делу стало поведение участников торгов. Они разыграли классическую схему «таран»: добросовестные конкуренты дезориентировались и устранялись с помощью ценового «демпинга» по резкому снижению выставленной стоимости торгов.

Заявки таких участников не содержали полного пакета документов и их отклонял заказчик.

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В результате победа в аукционе доставалась одному из участников соглашения по максимально высокой цене.

Не согласившись с антимонопольным управлением компании обжаловали решение в судебном порядке.

В ноябре 2020 года кассация согласилась с доводами Седьмого Арбитражного апелляционного суда, ранее поддержавшего правовую позицию антимонопольного управления и отменившего судебное решение Арбитражного суда Алтайского края.

«Судами апелляционной и кассационной инстанций отмечена аргументированность примененных УФАС методов доказывания факта заключения антиконкурентного соглашения, основанных на совокупности косвенных доказательств, которых, по данному делу, управлением собрана „критическая масса“», — сообщили в пресс-службе краевого УФАС.

Ранее altapress.ru писал, что два крупных аукциона по поставкам в Алтайский край антиковидных препаратов для больниц, объявленные в ноябре Центром госзакупок края, не состоялись. На аукцион не было подано ни одной заявки.