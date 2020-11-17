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Жизнь

Барнаульская мэрия купит минипогрузчики, тракторы и щетки для чистки тротуаров

Администрация Барнаула пополнит парк спецтехники «Автодорстроя» новыми погрузчиками, тракторами и дополнительным оборудованием для них. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Спецтехника для уборки улиц.
Спецтехника для уборки улиц.
barnaul.org

На закупку из городской казны выделили более 22 млн рублей.

Планируется приобрести пять минипогрузчиков ANT-1000 и четыре трактора МТЗ-82, плужно-щеточное и шнекороторное оборудование.

«Техника предназначена для всесезонной эксплуатации и может быть мобильно переоснащена в зависимости от необходимого функционала. В зимнем сезоне тракторы и минипогрузчики планируют использовать для уборки тротуаров от снега», — прокомментировали в администрации города.

Всего в автопарке «Автодорстроя» 241 единица зимней спецтехники.

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