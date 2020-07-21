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Жизнь

Барнаульская мэрия пригрозила горожанам гневом медведя

Ночью 21 июля в Барнауле неизвестные уронили скульптуру медведя на пешеходной части ул. Мало-Тобольской.

Медведь на "Барнаульском Арбате".
Медведь на "Барнаульском Арбате".
barnaul.org

Мишку уже поставили на место. В мэрии предупредили, что в следующий раз он может и разозлиться.

«Медведь набрался сил и проснулся. И снова охраняет город. Спасибо всем, кто переживал. А если кому-то еще придет в голову идея его „усыпить“, то имейте в виду, что мишка может и разозлиться», — пригрозили в мэрии.

Существует легенда, что в лунные ночи по улицам Барнаула бродит медведь. Он неспешно прогуливается и наблюдает за тем, как растет и развивается город. Как хранителем и туристическим символом города стал бурый медведь — в материале altapress.ru.

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