Барнаульская мэрия пригрозила горожанам гневом медведя

Мишку уже поставили на место. В мэрии предупредили, что в следующий раз он может и разозлиться.

«Медведь набрался сил и проснулся. И снова охраняет город. Спасибо всем, кто переживал. А если кому-то еще придет в голову идея его „усыпить“, то имейте в виду, что мишка может и разозлиться», — пригрозили в мэрии.

Существует легенда, что в лунные ночи по улицам Барнаула бродит медведь. Он неспешно прогуливается и наблюдает за тем, как растет и развивается город. Как хранителем и туристическим символом города стал бурый медведь — в материале altapress.ru.