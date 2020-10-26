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Жизнь

Барнаульская пенсионерка купила у теле-целительницы лекарства из Тибета на 1,2 млн рублей

В Алтайском крае полицейские разыскивают мошенников, которые за несколько подходов похитили у пожилой женщины более 1,25 млн рублей, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

С жалобой в полицию Барнаула пришла женщина 1938 года рождения. Она поведала, что увидела по телевизору рекламу целительницы.

Пенсионерка позвонила ясновидящей, которая пообещала исцелить от болезни ее дочь, но для начала попросила 25 тыс. рублей, а также заказать лекарство из Тибета за 400 тысяч.

«Пенсионерка выполнила все указания. После женщине поступил звонок от неизвестного, который представился представителем благотворительного фонда», — рассказали в ведомстве.

Мужчина заявил, что больной дочери положены 5 млн рублей на лечение, однако для получения нужно оплатить налог, страховку и комиссию — 841 тыс. рублей.

Женщина поверила и перевела деньги. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее другая пенсионерка из Бийска отдала экстрасенсу с телевидения 1,3 млн рублей, чтобы восстановить свою карму.

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