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Жизнь

Барнаульская пенсионерка заставила коммунальщиков заплатить за сгоревший телевизор

В Барнауле пенсионерка заставила управляющую компанию заплатить 10 тыс. рублей за телевизор, сгоревший из-за скачка напряжения, сообщает «Домовой совет».

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Скачок напряжения в квартире пенсионерки, проживающей на улице Профинтерна, произошел в феврале 2021 года. В результате сгорел телевизор.

Женщина обратилась в управляющую компанию — главный инженер осмотрел испорченное имущество и составил акт, указав причину поломки.

Коммунальщики признали вину и пообещали возместить ущерб, но забыли. Компенсацию помог получить Центр защиты прав граждан, рассказала руководитель Татьяна Мазунина.

«Если техника вышла из строя из-за скачка напряжения, то варианта два: виновата либо энергоснабжающая организация, либо УК. Установить это можно только после осмотра специалистами. Напишите два заявления — в УК и ресурснику. Представители проведут проверки и составят акты. После того как определят виновника скачка, смело требуйте от него компенсацию. Если виновник откажется платить, то потребитель вправе обратиться в суд с иском о взыскании денег за сгоревшую технику, морального вреда и штрафа в размере 50% от присуждаемой судом суммы», — разъяснила эксперт.

Примерную стоимость телевизора оценили в 10 тыс. рублей — коммунальщики после грамотно составленной претензии не стали тянуть с выплатой.

Ранее жительница Алтая заставила магазин заплатить за неисправный телевизор в тройном размере.

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