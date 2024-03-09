Барнаульская семья благодарит неравнодушных горожан за помощь

Накануне днем ребенок оставил в маршрутке №60 рюкзак. Вернуть его помогли проходящие мимо парни и отзывчивый водитель автобуса, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Мать и ребенок обнаружили пропажу, выйдя из автобуса. Мимо проходили молодые люди, которые быстро сориентировались в ситуации.

Когда семья села в следующую маршрутку, ее водитель оперативно связался с автобусом, который шел впереди. Водители быстро договорились о передаче забытой вещи.

Женщина поблагодарила неравнодушных барнаульцев за отзывчивость.

Ранее жительница Барнаула выразила благодарность парням, которые помогли ей и ее дочери-колясочнице во время эвакуации в ТЦ GALAXY.

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