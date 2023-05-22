Барнаульская школа высадила новую городскую аллею

Ученики, их родители и учителя барнаульской школы №137 приняли участие в международной акции "Сад памяти" и заложили аллею на ул. Лазурной.

Акция проводится с 18 марта по 22 июня 2023 года в честь Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель - высадить 27 млн деревьев в память о погибших в те годы.

Школа №137 для озеленения выбрала территорию возле гипермаркета "Лента" на ул. Власихинской. Учебное заведение находится в квартале от будущей аллеи.

Участие приняли все желающие ученики с 1 по 11 класс вместе с семьями и классными руководителями.

Каждый ребенок сам выбирал саженец сосны и место для дерева.

"Благодаря этой акции наши ученики будут помнить и гордиться своей историей, заслугами и достижениями наших предков", - считают родители и учителя.

Ранее стало известно, что несколько сотен кустов и деревьев высадят на одной из улиц Барнаула.