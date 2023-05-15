В Барнауле проводят работы по поливу зеленых насаждений, сообщили в городской мэрии.

В Барнауле начали поливать деревья, кустарники и цветы.

Особое внимание уделяют молодым деревьям, которые появились в прошлом году на ул. Энергетиков, Георгия Исакова, малом Павловском и Змеиногорском трактах.

Новые деревья появились в парке «Юбилейном» и в зеленой зоне на Южном. Всего в городе за 2022 год появилось более 1,5 тыс. новых зеленых насаждений.

Специалисты поливают деревья, высаженные в рамках гарантийных обязательств и компенсационного озеленения в прошлом году. Таких в городе — около 250 штук.

Кроме того, поливают многолетние растения, кустарники и посевы семян однолетних цветочных культур. Такие работы будут проводить на протяжении всего летнего сезона.

Ранее стало известно, что в Барнауле хотят запретить ездить на электросамокатах в определенных зонах.