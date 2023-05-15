15 мая
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Жизнь

В Барнауле хотят запретить ездить на электросамокатах в определенных зонах

В Барнауле хотят создать специальные зоны, где будет запрещено кататься на электросамокатах. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул"

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

На данный момент городе никак не регламентированы правила размещения электросамокатов.

Также водители электросамокатов не отдают себе отчет в том, что самокат - это тоже транспортное средство, отмечает издание.

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, за 2022 год в крае произошло 26 ДТП с участием электросамокатов, из них 14 в Барнауле.

В связи с этим в городе встал вопрос об установлении специальных зон, где использование самокатов будет запрещено из-за массового скопления пешеходов. В частности, такой зоной может стать исторический центр Барнаула.

Также регулированию подлежат места парковок, тротуары, пешеходные зоны и места отдыха горожан с детьми.

Ранее барнаульцы неоднократно жаловались на беспорядочную парковку электросамокатов.

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