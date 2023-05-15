В Барнауле хотят запретить ездить на электросамокатах в определенных зонах

На данный момент городе никак не регламентированы правила размещения электросамокатов.
Также водители электросамокатов не отдают себе отчет в том, что самокат - это тоже транспортное средство, отмечает издание.
По сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, за 2022 год в крае произошло 26 ДТП с участием электросамокатов, из них 14 в Барнауле.
В связи с этим в городе встал вопрос об установлении специальных зон, где использование самокатов будет запрещено из-за массового скопления пешеходов. В частности, такой зоной может стать исторический центр Барнаула.
Также регулированию подлежат места парковок, тротуары, пешеходные зоны и места отдыха горожан с детьми.
Ранее барнаульцы неоднократно жаловались на беспорядочную парковку электросамокатов.